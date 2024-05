Catena e Anna Fiorello, sorpresa al fratello Rosario: beccati così dietro le quinte di Viva Rai2

Sorpresa di famiglia per il celebre Fiorello, il quale ha trascorso alcune ore in compagnia delle sorelle Catena e Anna.

I Fiorello sono sicuramente una delle famiglie più note nel mondo dello spettacolo italiano. Una bellissima famiglia quella dello showman siciliano, dove il talento per le arti si è mostrato in maniera chiara già durante l’infanzia. Cresciuti da mamma Rosaria e papà Nicola, i fratelli Fiorello sono da sempre molto legati e continuano ad amarsi a vicenda nonostante il trascorrere degli anni e delle esperienze.

Fiorello e il fratello Beppe hanno intrapreso un percorso molto simile nel mondo dello spettacolo, impegnandosi prevalentemente sul piccolo e grande schermo. Insieme i due fratelli hanno condotto anche lo show Penso che un sogno così, trasmesso in prima serata su Rai 1 e ispirato ad una celebre canzone di Domenico Modugno. Un rapporto speciale quello tra Rosario e il fratello Beppe, consolidatosi negli anni grazie alle esperienze di vita comuni.

Oltre ai due fratelli, in casa Fiorello le sorelle Catena e Anna costituiscono delle presenze fondamentali. Scrittrice e autrice televisiva di successo, Catena Fiorello ha seguito il percorso dei fratelli nel mondo dello spettacolo, rimanendo comunque dietro le quinte. Anna rimane la sorella più riservata di tutti, una presenza femminile dai tratti materni per i fratelli Fiorello. Dalla scomparsa del padre, Anna Fiorello ha assunto un ruolo fondamentale in famiglia, occupandosi di tutto il necessario.

La sorpresa di Anna e Catena a Viva Rai2

Dal 5 dicembre 2022, Fiorello allieta i telespettatori con il suo show mattutino satirico e irriverente. Viva Rai2 viene trasmesso sull’omonima rete durante la fascia oraria mattutina e accompagna il pubblico con siparietti comici e di attualità politica. Nel corso di una delle puntate di Viva Rai2, Anna e Catena Fiorello si sono presentate a sorpresa nel dietro le quinte del programma, regalando un momento di gioia inaspettata al fratello Rosario.

Per coronare il momento, Catena Fiorello ha scattato alcune fotografie dell’incontro a sorpresa, poi successivamente pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. Il comico siciliano è apparso molto commosso ed emozionato, incredulo della presenza delle amate sorelle nel dietro le quinte del programma di Rai 2. I fan dello showman hanno commentato apprezzando il rapporto sincero e forte dei fratelli Fiorello, da sempre uniti da un legame molto forte e sincero.