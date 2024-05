Puoi comprare una macchina nuova pagandola meno di 80 euro al mese: la promozione del momento

Desideri acquistare un veicolo in questo periodo? C’è una macchina che costa davvero poco: la pagherai 80 euro al mese.

Acquistare un’automobile è molto difficile. I costi non sono per niente bassi ed è complicato mantenerla. Soprattutto quando si parla di RC Auto o bollo auto in questo caso. E le rate da pagare possono essere più complicate del previsto. Purtroppo non tutti possono permettersi un veicolo: bisogna farsene una ragione. Però alcune persone stanno cogliendo un’opportunità unica nel suo genere.

Di recente è stata lanciata una promozione speciale. Si tratta di un mezzo che può essere acquistato a soli 80 euro al mese. Non è uno scherzo e l’offerta è disponibile praticamente per chiunque. Per questa ragione informarsi è un’ottima idea per capire che cosa si deve fare. Ma in che cosa consiste questa promozione nello specifico? Andiamo avanti con la lettura per sapere di tutto e di più al riguardo: non crederai ai tuoi occhi.

Panda Hybrid, comprala a soli 79 euro al mese: l’offerta del momento

Maggio potrebbe diventare il mese preferito dagli automobilisti. Fiat ha inaugurato la promozione Happiness Formula, un pacchetto esclusivo solo per la Panda Hybrid. Parliamo di un veicolo che si è aggiudicato il titolo di auto più venduta in Italia. Pare che sia molto amata dal grande pubblico e che abbia una reputazione niente male. Per questo motivo Fiat ha deciso di renderla ancora più accessibile per tutti quanti noi.

Si può guidare questa fantastica automobile per soli 79 euro al mese. La formula prevede un anticipo di quasi 5.000 euro (4.783 euro per la precisione). Fiat ha già assicurato un valore totale di 8.267 euro al termine del finanziamento. Inoltre gli interessi sono calcolati su un TAN fisso del 2,99% e un TAEG del 6,37%. Il costo originale dell’auto è di 15.000 euro, seppur in questo caso sia di 14.200 euro. Viene pagata in 35 rate mensili da 79 euro, con un’ultima rata di 8.267 euro da saldare quanto prima.

Questa promozione mira ad aiutare molti italiani che sono in cerca di una automobile. E potrebbe essere il momento perfetto per acquistarne una. Però il tempo non è a nostro favore purtroppo. Infatti la promozione sarà disponibile fino al 31 maggio 2024. Dopodiché non sarà più possibile cogliere questa offerta. Vi suggeriamo di prendere una decisione prima che scada la promo perché avrete un’auto nuova a condizioni irripetibili.