Il paradiso delle signore 9: nuovo addio dopo quello di Alessandro Tersigni? Cosa accadrà nella nuova stagione

Nuovo addio dopo quello di Alessandro Tersigni ne “Il paradiso delle signore 9”: ecco chi andrà via dalla soap.

L’ultima puntata dell’ottava stagione de “Il paradiso delle signore” ha segnato un cambiamento davvero drastico nella soap. Sono andati via due protagonisti molto amati ovvero Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni) che faceva parte del cast dalla prima puntata, e la sua compagna nella soap, Matilde Frigerio (interpretata da Chiara Baschetti).

I due protagonisti sono usciti di scena, fuggiti all’estero per evitare a Matilde il carcere. La donna è stata denunciata da suo marito Tancredi per via del tradimento proprio con Conti mentre era sposata. Alessandro Tersigni ha dichiarato di voler uscire di scena per almeno un anno e probabilmente il suo e quello della Baschetti non saranno gli unici addii del Paradiso.

Il paradiso delle signore 9: chi altro non ci sarà oltre Alessandro Tersigni

Vittorio Conti ha lasciato l’atelier del Paradiso nelle mani dei suoi amici e soci Marcello e Roberto. In questo modo è chiaro che non tornerà nella soap a breve. Così è finita l’ultima puntata dell’ottava stagione de “Il paradiso delle signore”.

Grande dispiacere per i fan della serie che si erano affezionati al personaggio di Vittorio Conti ma anche a quello della sua compagna Matilde Frigerio. Un altro duro colpo però attende i telespettatori. Stando alle anticipazioni de “Il Paradiso delle signore 9”, andrà via anche un altro personaggio molto amato, quello di Marta, interpretato da Gloria Radulescu.

Questo personaggio era già uscito di scena una volta, e proprio nell’ultima stagione Marta era tornata a Milano e aveva creato non poco scompiglio nella trama per via di un riavvicinamento proprio con il suo ex marito Vittorio Conti. Il motivo narrativo che spinge a supporre che anche il personaggio di Marta non ci sarà nella prossima stagione è molto semplice ed è legato al destino della Galleria Milano Moda.

Matilde e Vittorio sono ormai andati via, lo stesso farà Flora che lascerà Umberto per andare a Londra e poi forse negli Stati Uniti. Quindi il cuore pulsante della creatività della Galleria Milano Moda formato da Matilde, Flora e Marta, verrebbe meno (soprattutto se anche quest’ultima andasse via). A questo punto il grande magazzino concorrente al Paradiso, chiuderebbe i battenti.

Comunque, che Marta lasci la soap è solo una remota possibilità dato che altri rumors vogliono che la Guarnieri gestirà il Paradiso assieme a Marcello e a Roberto. Non resta che attendere i prossimi episodi che andranno in onda in autunno per scoprire di più.