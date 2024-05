Uomini e Donne, crisi superata per Emanuela e Marco Antonio: i due ex volti del trono over sono stati beccati così. La reazione dei fan.

Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio sono una delle coppia più apprezzate nate nell’edizione in corso del trono over. Dopo una serie di uscite e alcuni confronti in studio hanno deciso di lasciare il daytime insieme, dimostrando al pubblico di Uomini e Donne e ai presenti la veridicità dei loro sentimenti.

Negli ultimi mesi sono apparsi diverse volte sui social, hanno raccontato alcuni aspetti del loro quotidiano e solitamente riscuotono consensi e approvazioni.

In alcune occasioni Emanuela si è però dovuta difendere dagli haters. L’ex dama è stata più volte insultata e non considerata adatta a Marco Antonio, cavaliere attraente e molto corteggiato. Alle offese Emanuela ha risposto in modo diretto e sincero: ha condiviso sui social uno sfogo dove ha posto in chiaro la sua posizione di compagna dell’ex cavaliere, ma soprattutto dell’affetto che prova per Marco Antonio, affetto del tutto ricambiato.

Nelle scorse settimane si è parlato di una presunta crisi fra i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Recentemente le loro apparizioni social si sono ridotte e questo ha fatto dedurre che Emanuela e Marco Antonio si fossero allontanati. Di fatto, lo scorso mese, l’ex cavaliere ha spiegato sui social cosa è successo con la Malavisi, e come insieme hanno affrontato la situazione. Le parole di Marco Antonio hanno lasciato perplessi i follower.

Marco Antonio e Emanuela di nuovo insieme: gli indizi social

Sul suo profilo social Marco Antonio ha confermato che con Emanuela c’è stato un distacco. L’ex cavaliere ha rivelato che entrambi hanno deciso di allontanarsi per un periodo per comprendere meglio i loro sentimenti e in che direzione stesse andando la loro relazione. Le dichiarazioni di Marco Antonio hanno preoccupato i fan che li hanno sostenuti si dall’inizio.

Oggi, a quanto pare, i due hanno superato la crisi e si sono riavvicinati. Alcuni indizi social rivelano che Emanuela e Marco Antonio hanno trascorso del tempo insieme: sono prima apparsi in barca: lei ha condiviso uno scatto dell’ex cavaliere alla guida di un motoscafo e poi l’immagine di due mani che si incrociano in auto.

Gli scatti confermano che i due si sono ritrovati e che hanno deciso di salvare il loro amore. Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma gli indizi social sono più che sufficienti per celebrare il ritorno di fiamma.