Uomini e Donne: chi è Sabrina, la dama che ha baciato Gianni Sperti in studio

La dama di Uomini e Donne, Sabrina, ha baciato Gianni Sperti al centro dello studio. Chi è e cosa è successo durante la puntata del programma.

Sabrina è una delle dame di Uomini e Donne over che sta facendo molto parlare di lei per ciò che ha fatto in una puntata del programma. Sabrina è una donna bionda e affascinante che sta riscuotendo molto successo dato che ha tanti corteggiatori nel parterre.

È uscita con diversi cavalieri del programma e ha colpito per il suo modo di fare molto schietto, diretto e sincero. Per decidere se continuare a frequentare un uomo, infatti, ha bisogno prima di baciarlo. Solo se ha voglia di continuare a farlo, uscirà ancora con lui e magari ci entrerà in intimità. Per dare la prova di quanto ha sostenuto, ha anche baciato l’opinionista Gianni Sperti.

Chi è Sabrina, la dama di Uomini e Donne che ha baciato Gianni Sperti in puntata

Sabrina ha 54 anni, è alta 1.70 e pesa 54 kg, vive a Reggio Emilia e lavora nel settore immobiliare. Entra a far parte del parterre di Uomini e Donne nel 2024 e nel programma è uscita prima con Silvio e poi con Francesco, decidendo successivamente di interrompere entrambe le frequentazioni.

L’ultimo cavaliere che ha frequentato è stato Tino, pensionato. Nell’ultima puntata Gianni Sperti le ha chiesto se mentre ballava con il cavaliere Fabio lo avesse “annusato”. Sabrina infatti ha un modo di fare tutto suo per capire se un uomo le piace e se vale la pena continuare.

Ha risposto che ha un buon profumo ma che il resto si scoprirebbe nell’intimità, con un bacio passionale, non con un bacio a stampo. Gianni Sperti l’ha invitata a provare a dare un bacio a stampo a Fabio per capire se potesse piacerle ma la dama si è ovviamente rifiutata di farlo. Lo stesso Fabio ha dichiarato che si sarebbe sentito molto a disagio così su due piedi. Sabrina, convinta della sua tesi, ha chiesto a Gianni se potesse dargli un bacio a stampo e così, al centro dello studio, i due si sono baciati.

La dama ha apprezzato il bacio dell’opinionista ma a quel punto le altre dame hanno iniziato ad esprimere la loro opinione. Renata ha accusato Sabrina che sarebbe uscita con Gianni Sperti a prescindere, senza avere bisogno di “assaggiarlo”. Barbara era piuttosto allibita da quanto stesse dicendo Sabrina. In ogni caso Gianni Sperti ha dato manforte all’emiliana dicendo: “Se è il suo modo di capire, dobbiamo evolverci, non rimanere nella storia quando si portavano i fiori a casa per corteggiarsi”.

In puntata non sono mancati i colpi di scena perché poi si è virato su una problematica che, a detta della dama Alessia, colpisce più di un cavaliere: l’alito pesante. Lei stessa aveva portato delle mentine per tutti da posizionare sulla sedia di ognuno. Decisamente si è sfociato in un “off topic” che ha divertito tutti, Maria De Filippi compresa. In ogni caso tutti sono convenuti, più o meno con Sabrina: se si prova piacere a baciare una persona, allora si continuerà a farlo.