Fai rifornimento in questi distributori: paghi benzina e diesel ad un prezzo molto più basso, fai presto c’è già la fila

Affrettati a fare rifornimento da questo distributore: il prezzo è in netto calo! Ecco dove conviene fare benzina

Fare benzina, negli ultimi tempi, è sicuramente molto difficile. Il prezzi del carburante sono saliti alle stelle, e la maggior parte dei distributori di benzina vedono i propri prezzi toccare ormai i 2 euro al litro. Monta tanta preoccupazione tra gli automobilisti, in particolare in previsione delle ferie estive sperando che non possa ripetersi un altro rialzo speculativo, come avvenne lo scorso anno.

Si cerca, quindi, sempre il modo per poter risparmiare qualche centesimo su un litro di benzina, e quale possa essere il distributore più economico. Ed ecco che qualcosa si sta muovendo: ci sono dei distributori di benzina che stanno abbassando i loro prezzi, ma bisogna affrettarsi: ecco dove conviene fare rifornimento per potersi garantire un po’ di carburante in più nella propria auto.

Benzina: dove costa di meno?

Spostarsi in automobile, con tutte le spese che ne comporta, non è molto semplice. E le spese quasi quotidiane per poter fare benzina, rischiano di essere molto pressanti sul bilancio di una famiglia. Il costo è ormai molto elevato, e quello che si cerca di fare è trovare la stazione di rifornimento più conveniente, preferendo prevalentemente il self service anziché la funzione servito.

Di per sé questa è già una buona mossa, in quanto i prezzi al self service sono tendenzialmente più bassi. Ma ecco che si stanno registrano dei ribassi, anche se in piccola percentuale, in diverse stazioni di rifornimento. Piccoli, millesimali segnali di ribasso che però distribuiti su più litri possono permettere un rifornimento più corposo. Ma quali sono le pompe di benzina presso le quali è possibile approfittarne?

Fare benzina in questi distributori: ecco quanto costa

La media del periodo porta la benzina a costare, al self service a circa 1,917 euro al litro, mentre per quanto riguarda la media del diesel, il suo costo medio è stimato intorno ai 1,787 euro per litro. Può essere possibile, sia per la benzina che per il diesel, trovare un prezzo sotto questa soglia in particolare al fai da te e in particolare alle stazioni di rifornimento a marchio Q8 e IP.

Si è stimato, infatti, che queste due compagnie stanno adottando prezzi al ribasso ma bisogna affrettarsi se si ha intenzione di fare un pieno di carburante. L’ideale anche qui, è quello di provare a fare il rifornimento in orario serale, quando tendenzialmente viene cambiato e ridotto il costo della benzina, e senza passare per la funzione “servito”. Bisogna provarle davvero tutte affinché si possa riuscire a risparmiare qualcosina.