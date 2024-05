Vietato stendere i panni sul balcone: ecco come evitare la multa pesantissima

Sapevi che è severamente vietato stendere i panni sul balcone? Potresti essere soggetto a gravi sanzioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il rispetto delle regole dentro casa è scontato, ma fuori, quando gli spazi sono comuni lo è ancora di più. Chi vive in condominio deve rispettare determinate regole per il rispetto degli inquilini all’interno dello stabile. Altrimenti si è puniti con grosse sanzioni. Infatti ogni condominio è soggetto a regole precise.

Ma non molti sanno che possono esserci anche grossi guai per coloro che commettono gravi danni in spazi che teoricamente sono privati, ma che in realtà non lo sono. Stiamo parlando del balcone. Attenzione: se stendi in panni al balcone rischi multe salatissime. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere.

Multa da 800 euro se stendi i panni così: ecco cosa sapere

Stendere i panni gocciolanti può essere molto pericoloso per il tuo portafoglio. Oltre a commettere un reato, incorri in sanzioni gravissime e multe fino a 800 euro. Infatti il codice civile, art. 844 del c.c., precisa che non si possono impedire i rumori, immissioni di fumo o di calore e simili propagazioni che derivano dal vicino, a meno che tali immissioni non superino la soglia della normale tollerabilità. Ciò vale anche per i panni stesi al balcone.

Infatti normalmente i regolamenti condominiali stabiliscono il divieto di stendere i panni gocciolanti sui balconi esterni quando questi sono visibili. Il divieto è stanziato perché ciò potrebbe compromettere il decoro architettonico dell’edificio e inoltre causare danni ai passanti e ai balconi sottostanti.

Infatti il regolamento di condominio può anche prevedere delle sanzioni economiche verso coloro i quali violano il regolamento stesso. Infatti il codice civile, l’art. 70 delle disp. att. c.c. prevede che il non rispettare il regolamento di condominio può portare a sanzioni fino a 200 euro e in caso di atti ripetuti può arrivare anche a ben 800 euro.

Inoltre, se stendi i panni e questi limitano l’entrata di luminosità in un appartamento sottostante, rischi un processo e inoltre il giudice ti potrebbe chiedere un risarcimento dei danni. E se i panni sono gocciolanti puoi avere una multa di ben 260 euro o rischiare addirittura il carcere.

Dunque presta molta attenzione per non incorrere in grossi rischi penali ed evitare anche il pagamento di multe. Gli spazi comuni o seppur privati, come il balcone, vanno rispettati per garantire la massima tranquillità a coloro che dividono con noi lo spazio circostante.