Ottieni subito e legalmente l’accesso a migliaia di app nascoste usando questo trucco geniale

Vuoi accedere a tante app in poco tempo? Usa questo metodo segreto e ci riuscirai subito: ecco che cosa devi fare.

Sono tanti gli utenti sul web che vorrebbero accedere a diverse applicazioni. Molte di queste possono essere trovate direttamente sul proprio store di fiducia. Oppure è possibile cercare da un sito di terze parti autorizzato. In genere è sempre consigliato scaricare dal Google Play Store o dall’Apple Store per una questione di sicurezza. Ma c’è chi punta ad avere perfino molte app in un unico smartphone.

Il problema è che, dopo un po’ di tempo, le applicazioni vanno perse. Succede a causa dell’installazione singola di ognuna di loro. O se gli utenti le dimenticano con il passare del tempo. Può sembrare una situazione facilmente gestibile, ma non lo è affatto in questo caso. Per fortuna sta per essere rilasciata una funzione per Android che cambierà la situazione. Andiamo avanti con la lettura per capire di quale si tratta.

App installate in simultanea, non saranno più nascoste adesso: usa subito la funzione

Il sistema operativo di Google ha fatto passi da gigante. Adesso permetterà di installare ben due app in contemporanea sul cellulare Android. Non sarà più necessario attendere il completamento di una, per poi passare alla successiva come da norma. Il nuovo aggiornamento prevede l’attivazione della funzione in maniera passiva. Quindi non dovremo fare nulla e si occuperà delle installazioni solo ed esclusivamente il sistema operativo.

Ma c’è dell’altro da sapere al riguardo. Per evitare che alcune app diventino nascoste, Android permetterà agli utenti di fare una cosa. Cioè di monitorare le applicazioni man mano che vengono scaricate e installate sul dispositivo. Al momento sappiamo che soltanto due applicazioni possono essere scaricate in contemporanea. Ma non sarebbe strano se in futuro il limite venisse aumentato a tre o quattro. Le app in coda verranno visualizzate come “in sospeso” sul cellulare.

La nuova funzione arriverà su tutti i cellulari con la versione 40.6.31 di Android 14 sul Google Play Store. Non dovremo aspettare troppo tempo dato che è stata già completata. Inoltre un’impostazione del genere non si vede spesso: non ci faranno attendere troppo. Vale davvero la pena installare il nuovo update in questo caso. Ma vi aspettavate una opzione come questa? Tanti utenti sono rimasti senza parole quando l’hanno scoperta.