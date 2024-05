Per loro essere alla moda è fondamentale: ecco i segni che sanno sempre cosa indossare

I segni che sanno sempre cosa indossare sono dei veri maestri d’eleganza oppure dei trendsetter: anticipano le mode e dettano le tendenze.

Per alcune persone decidere cosa indossare nelle varie occasioni può essere un vero incubo e possono passare anche ore davanti all’armadio nella piena indecisione.

Altre persone invece in ogni occasione non sbagliano un colpo. Spesso posseggono un talento innato per scegliere sempre l’outfit migliore e finiscono addirittura per essere imitate per il loro stile unico e originale. Nella maggior parte dei casi questo talento così apprezzato appartiene ad alcuni segni zodiacali.

I segni che sanno sempre cosa indossare

VERGINE – I nati di questo segno sono dei veri e propri maestri d’eleganza. Sanno sempre cosa mettere e soprattutto quando. Sanno perfettamente anche cosa valorizza la loro fisicità e cosa, invece, non dovrebbero indossare. Anche se negli altri ambiti della vita risultano molto tradizionalisti, quando si tratta di moda hanno un fiuto particolare per le novità e riescono sempre ad interpretare al meglio ogni nuova tendenza, riuscendo a declinarla con grande facilità in maniera estremamente personale. L’unico difetto di questo segno è che, a volte, tende a essere ipercritico nei confronti di coloro che non riescono a stare al passo con la moda. Sbagliare un look per il segno della Vergine è un peccato mortale!

TORO – Amanti del lusso e di tutti gli status symbol della moda, i nati sotto il segno del Toro collezionano scarpe, orologi e abiti firmati. Sanno sempre quali sono le ultime tendenze e riescono a mettere insieme outfit sempre impeccabili, sempre progettati perfettamente, abbinati benissimo e senza nemmeno un dettaglio fuori posto. Chi ha bisogno di un consiglio di stile dovrebbe rivolgersi a un’amica del Toro: saprà sempre cosa consigliare e soprattutto lo farà con grande rispetto, dando i consigli più adatti ad esaltare la fisicità e lo stile della persona che si trova di fronte.

BILANCIA – Amanti della bellezza, ma soprattutto dell’armonia, i nati sotto questo segno d’Aria adorano cambiare stile tantissime volte nell’arco della loro vita. Si annoiano molto facilmente e, per questo motivo, sono sempre alla ricerca delle ultime novità. Adorano combinare elementi vecchi e nuovi per creare outfit assolutamente unici e che spesso esprimono uno stile estremamente personale. Un consiglio: non tentare mai di imitare il modo di vestire di un Bilancia perché sarebbe impossibile e soprattutto, essendo un grande amante dell’originalità, non apprezzerebbe l’idea che qualcuno tenti di essere simile a lui.