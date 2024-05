Uomini e Donne, Tina Cipollari indaga nel passato di Tiziana Riccardi: spuntano le foto incriminate

Tina Cipollari ha deciso di indagare sulla vita di Tiziana Riccardi, dama con la quale va poco d’accordo: le foto che ha mostrato a tutti.

Tina Cipollari non ha “mollato l’osso” su Tiziana Riccardi, quando l’opinionista è intenzionata a “smascherare” qualcuno, va fino in fondo finché non trova qualcosa da mostrare. La abbiamo vista alle prese con Mario Cusitore, con il quale è riuscita nel suo intento e ora è stata la volta della dama.

Che tra Tiziana e Tina non corra buon sangue è cosa nota, l’opinionista non sopporta il suo atteggiamento che definisce “da vittima” e crede che menta sulla sua vita. Così nell’ultima puntata ha mostrato una serie di foto che a detta sua sbugiarderebbero quanto dice.

Tina Cipollari, le foto del passato di Tiziana mostrate a tutti

Tina nel corso di una delle ultime puntate è tornata alla carica con Tiziana Riccardi, l’opinionista ha deciso di mostrare alcune immagini della dama in pose provocanti. Secondo la Cipollari la dama avrebbe molto più tempo libero di quanto dice e le immagini che ha su Instagram lo dimostrerebbero.

Come si vede si tratta di scatti in posa. L’astio di Tina nei confronti di Tiziana è nato da quando la dama tempo fa aveva detto che non aveva tempo di frequentare un cavaliere fuori perché il suo lavoro la impegna molto. Poi ha raccontato di essere collaboratrice domestica e solo per partecipare a Uomini e Donne perderebbe ore di lavoro. Per questo la Cipollari parla spesso di lei e cerca di far notare come a detta sua la situazione non sarebbe così dura come la dama ha lasciato credere.

Così nell’ultima puntata ha mostrato le foto di Tiziana in pose provocanti per dimostrare che ha più tempo di quanto dica e che tra una faccenda e l’altra troverebbe il tempo di farsi scattare simili immagini. L’opinionista si è alzata e le ha mostrate a tutti in studio, dicendo che le erano state inviate. La dama, dal canto suo, ha detto di aver fatto quegli scatti nel tempo libero. Insomma i battibecchi tra le due donne non sembrano essersi conclusi qui.

Con molta probabilità la Cipollari tornerà alla carica con qualche altra accusa, regalandoci anche siparietti divertenti. L’opinionista in versione “indagatrice” piace molto al pubblico e le sue indagini, generalmente, portano sempre dei risultati, come è accaduto nel caso di Mario Cusitore.