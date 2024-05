Fiori d’arancio per la coppia più amata di Uomini e Donne che di recente ha annunciato la data del matrimonio.

Conosciutosi nel corso della loro partecipazione al dating show targato Maria De Filippi, l’ex corteggiatore e la tronista sono pronti a compiere il grande passo. Ecco quando convoleranno a nozze.

Tanti sono i telespettatori che dal lunedì al venerdì si sintonizzano alle ore 14:45 su Canale 5 per seguire Uomini e Donne. Il dating show targato Maria De Filippi è ormai diventato un appuntamento fisso per un’ampia fetta di pubblico, curiosa di scoprire come si evolvono le relazioni che coinvolgono i vari protagonisti.

Cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori si mettono in gioco in questo programma con la speranza di trovare l’amore. Tante, in effetti, sono le coppie che si sono formate proprio grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne. Alcune si sono lasciate poco dopo, altre relazioni invece proseguono a gonfie vele e continuano ancora oggi a far sognare i fan.

Fiori d’arancio a Uomini e Donne, la coppia più amata annuncia la data: ecco di chi si tratta

Ne è un chiaro esempio la coppia formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso che rispettivamente hanno vestito i panni di tronista e corteggiatore a Uomini e Donne. I due si sono conosciuti circa cinque anni fa nel corso della loro partecipazione al seguitissimo dating show in onda su Mediaset e a breve compiranno il grande passo.

Nel gennaio 2023 Andrea Dal Corso ha chiesto ufficialmente la mano della sua amata nel corso di un viaggio alle Seychelles. Una gesto romantico in seguito al quale l’ex tronista ha accettato, commossa, la proposta. Ma quando si sposeranno? Ebbene, ospiti di Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo andata in onda sabato 11 maggio, la coppia ha fatto sapere che convolerà a nozze il prossimo 14 settembre 2024.

“Non avrei mai pensato arrivassimo a questo punto”, ha confessato la tronista. Al momento della scelta, ricordiamo, il corteggiatore aveva rifiutato. Qualche tempo dopo è tornato sui suoi passi e i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno dato il via ad una meravigliosa storia d’amore. Pensando all’inizio della loro relazione, la stessa Langella ha affermato: “Non credevo tornasse, forse io avevo capito da subito che fosse quello giusto, lui era meno pronto. Però quando è tornato, ho voluto dargli una seconda possibilità”. E ora i due sono alle prese con i preparativi, pronti a dire il fatidico “sì“.