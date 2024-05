Beautiful anticipazioni, Sheila di nuovo all’attacco: guai grossi per tutti

Beautiful anticipazioni: Sheila è più forte di prima e darà del filo da torcere a chi le starà intorno. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

Beautiful è una delle soap opera più seguite dagli italiani. In onda ormai da più di 20 anni nel palinsesto del biscione, le avventure dei protagonisti riescono a tenere i telespettatori incollati allo schermo. La soap va in onda dal 1990 nelle reti Mediaset, riscuotendo sempre un gran successo.

Le ultime anticipazioni però fanno allarmare i fan: nessuno si sarebbe aspettato un tale epilogo. Nuovi colpi di scena per Sheila. Siete pronti a scoprire le prossime anticipazioni della soap più apprezzata di sempre? Ecco dunque cosa ci rivelano.

Beautiful anticipazioni: ecco cosa succederà

Bill ricatta Steffy e Finn per non farli testimoniare sul caso Sheila. Allo stesso tempo Mike dice di essere stato costretto a far evadere Sheila. Dunque la donna viene scarcerata e cade ogni accusa nei suoi confronti. Steffy è distrutta e arrabbiata.

Così grazie alle prove fornite da Bill la donna torna ad essere libera e ringrazia prima di lasciare il carcere. Steffy e Finn informano Taylor di non aver testimoniato contro Sheila poiché Bill li ha ricattati e se lo avessero fatto l’uomo avrebbe denunciato la Forrester per l’avvenimento di diversi anni fa in cui gli sparò. Allo stesso tempo Carter informa Katie e Brooke. Le due donne sono molto preoccupate.

La Hunter vuole consegnarsi alla polizia ma la figlia glielo impedisce. La donna si convince a non farlo ma vuole andare da Bill per chiedere spiegazioni. Arrivata a casa di Spencer troverà Sheila, dunque dovrà confrontarsi con entrambi. Carter, Brooke e Katie si tormentano su perché Bill abbia fatto tale scelta. Carter chiede spiegazioni a Finn che rivela di aver subito un ricatto insieme a Steffy da parte di Bill che li ha portati a non testimoniare. Intanto Steffy e Taylor vanno a parlare con Bill così come Katie ma nessuno di loro riesce a farlo ragionare.

Steffy e Finn rivelano a Liam e Hope che Bill ha una relazione con Sheila. Questo è tutto quello che c’è da sapere in merito, ma per ulteriori dettagli toccherà attendere le successive messe in onda. Ricordiamo che la soap opera è visibile su canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 13.40 ed in streaming su Mediaset Infinity.