Ida Platano, vita stravolta dopo Uomini e Donne: l’ex tronista ricomincia con un nuovo look, irriconoscibile

Ida Platano ha deciso di stravolgere il suo look dopo quello che è successo a Uomini e Donne, la tronista sembra un’altra persona.

Ida Platano ha provato a reagire dopo quanto accaduto a Uomini e Donne, la fine del suo trono è ormai nota e adesso lei ha deciso di stravolgere il suo look. Purtroppo ha avuto un’altra batosta e per questo ha voluto fare un grande cambiamento.

La tronista è davvero irriconoscibile, nessuno si sarebbe aspettato un cambiamento del genere poco prima dell’estate e invece Ida l’ha fatto davvero.

Il cambio look di Ida Platano dopo Uomini e Donne è una vera sorpresa

Dalle varie anticipazioni raccontate da Lorenzo Pugnaloni sappiamo come finirà Uomini e Donne e il trono di Ida Platano. Per il momento abbiamo visto l’eliminazione di Mario Cusitore, a breve ci sarà l’addio di Pierpaolo Siano e vedremo la tronista senza più corteggiatori, motivo per cui la sua esperienza si concluderà con un “nulla di fatto”. Così Ida, delusa da quanto accaduto, ha deciso di stravolgere il suo look.

Come si vede dalle immagini Ida ha deciso di passare dal castano chiaro con striature bionde a una tinta decisamente più scura e forte, quasi tendente al mogano. Un grande cambiamento che potrebbe rappresentare il desiderio di ricominciare da capo, un nuovo percorso con un’acconciatura rivoluzionata. Le donne spesso voltano pagina passando per il colore di capelli e Ida non avrebbe potuto fare altrimenti.

Già è una persona che cambia spesso acconciatura e ora che forse sentiva il bisogno di una svolta, di qualcosa di drastico, ha optato per i capelli ramati. Una tinta che piace molto ma che la fa apparire davvero diversa. Intanto c’è chi spera ancora in un colpo di scena, anche lontano dalle telecamere, un riavvicinamento tra Mario e Ida. Sempre dalle anticipazioni sappiamo che nell’ultima puntata pare si diranno addio per sempre.

Lo speaker radiofonico era stato sotto casa di Ida a Brescia per provare a riconquistarla, ma lei non l’ha voluto vedere e pare essere intenzionata a non perdonarlo e, quindi, a non fare alcun passo indietro. Ecco perché un ritorno di fiamma o altro – per il momento – appare assai improbabile. Chissà che uno dei due non lo rivedremo a settembre a Uomini e Donne, c’è chi ipotizza un trono di Mario Cusitore e chi un arrivo di Ida nel parterre delle dame, staremo a vedere.