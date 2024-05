Chiara Ferragni rivoluziona tutto: beccata così a Roma, come ha riconquistato il web

Chiara Ferragni ha iniziato davvero una nuova vita, l’imprenditrice digitale ha deciso di cambiare tutto: cosa è accaduto.

Chiara Ferragni ha cambiato di nuovo registro, l’imprenditrice digitale sembra essere diventata quasi un’altra persona. Dopo il brutto momento – che ancora non è concluso – ha deciso di rivoluzionare davvero tutto.

Non la vedevamo così da tempo o forse non l’avevamo mai vista, ma adesso lei ha deciso di compiere una vera e propria rivoluzione e mostrarsi come mai aveva fatto prima.

Chiara Ferragni completamente cambiata, com’è stata beccata a Roma

Chiara Ferragni ha da poco trascorso un weekend a Roma in compagnia di alcuni amici e dei suoi figli, una breve vacanza per staccare la spina e vivere la semplicità delle relazioni umane. Infatti l’influencer si è mostrata come mai aveva fatto prima.

Come si vede dall’immagine, pubblicata in uno dei suoi post, si è divertita a fare anche la pasta in casa, dalla pizza alle fettuccine, l’imprenditrice digitale si è mostrata ai fornelli con una semplicità che forse non avevamo mai visto prima. Pare, dunque, che abbia deciso di cambiare nuovamente strategia di comunicazione e adesso sono sempre di più le pubblicazioni che mostrano una sua quotidianità normale.

Da quando si è separata da Fedez sembra che la Ferragni stia provando a voltare pagina, mentre il rapper sta facendo vita mondana, con serate in discoteca, presunti flirt e adesso potrebbe essere anche coinvolto in una rissa, l’imprenditrice digitale si sta sì divertendo ma con gli amici di sempre, scatenandosi ma senza dare troppo nell’occhio. Le loro vite sono ormai separate e e per il momento appare difficile un ritorno di fiamma.

Intanto Chiara Ferragni pare che in questa versione semplice punti a riconquistare follower e ci stia anche riuscendo, sono immagini inedite quelle di lei dietro ai fornelli, che piacciono. Dopo lo scandalo dei pandoro Balocco la sua immagine ha subito una vera e propria crisi, oltre alla perdita di numerosi follower, sono sfumati anche molti contratti e adesso sta provando ad arginare i danni e rialzarsi dalle “macerie”.

Lo sta facendo mostrando diversi volti di se, da quello della madre, fino a quello della casalinga, passando per la donna d’affari. Rientrata da Roma, infatti, ha subito condiviso le sue immagini in ufficio, mostrando di essere subito tornata a lavoro e ai suoi impegni a Milano.