Il Paradiso delle Signore, dopo Tersigni rompe il silenzio un altro attore e svela tutto sul futuro

Solamente qualche giorno fa l’addio di Alessandro Tersigni a Il paradiso delle signore, ora anche il collega si sbilancia sulle proprie intenzioni.

In molti se l’aspettavano, nonostante tutto l’uscita di scena di Alessandro Tersigni è stata dolorosa. L’annuncio ufficiale, in realtà, è arrivato solamente di recente, quando Alberto Matano a La vita in diretta lo ha incalzato sull’argomento.

L’attore che ha interpretato Vittorio Conti sin dal 2015 non ha potuto far altro che uscire allo scoperto: “Oggi c’è stata l’ultima puntata, il personaggio è andato via definitivamente. Per me è stata un’esperienza fantastica”.

Tremano i telespettatori all’idea di non vederlo sul set per la nona stagione de Il paradiso delle signore, sarà difficile colmare il vuoto che ha lasciato. A riempirlo però potrebbe essere uno dei suoi colleghi, che si è messo in mostra proprio durante la season otto, malgrado le voci sul suo futuro. A intervenire una volta per tutte sulla questione è il diretto interessato, che ha concesso una lunga intervista ai microfoni della redazione di Tv Soap.

Matteo Portelli ci sarà ne Il paradiso delle signore 9? Risponde l’attore

Hanno imparato ad apprezzarlo nel corso dell’ottava stagione de Il paradiso delle signore, inevitabile etichettarlo come assoluta rivelazione della soap opera della Rai. Ha vestito i panni del fratellastro di Marcello Barbieri, Danilo D’Agostino è entusiasta del lavoro fatto finora e non vede l’ora di tornare sul set per le riprese dei nuovi episodi. Il suo Matteo Portelli, infatti, ci sarà anche nella season nove; possono tirare un sospiro di sollievo i fan.

A rivelarlo è lui stesso, in un’intervista fiume rilasciata ai microfoni della redazione di Tv Soap qualche giorno fa, raccontando l’incredibile avventura che sta vivendo grazie alla serie tv. Il pubblico ormai stravede per il suo personaggio, l’impegno da parte sua è stato massimo: “Sono stato sul set tutti i giorni per otto mesi. È stata una bella scuola e lo sarà, perché comunque girerò anche la prossima stagione. La ritengo un’esperienza unica”, ha dichiarato.

E non solo, perché poi ha aggiunto: “Gli sceneggiatori mi hanno dato tanta fiducia e responsabilità per il personaggio. Li ringrazierò sempre perché avevo un minimo di esperienza sul set”.