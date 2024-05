Anticipazioni Endless Love: un bacio sconvolge Nihan e Kemal

Nelle prossime puntate di Endless Love, due protagonisti si scambieranno un bacio. Le anticipazioni sconvolgono tutto.

Ci siamo lasciati con Emir che lascia Zeynep, cacciandola dalla stanza di hotel prenotata per consumare il loro amore. Le puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5 in questi ultimi giorni hanno messo alla luce quanto l’uomo d’affari sia crudele e capace di tutto pur di ferire Nihan e Kemal. Prossimamente vedremo come un bacio sconvolgerà i due amanti e andrà a modificare il corso degli eventi.

Intanto, Nihan e Kemal continuano a vedersi di nascosto da Emir, tentando di scoprire la verità sull’omicidio commesso da Ozan. Ai due appare evidente che sia stato il marito di lei ad architettare tutto per costringerla a sposarlo sotto ricatto. Loro cercheranno di vedersi sempre di più, ma non è assolutamente facile, viste le mire di Emir.

L’uomo ha maltrattato Zeynep, la quale ora è pronta a dire tutto al fratello. Si attende uno scontro feroce fra i due avversari in amore e la tensione si fa sempre più palpabile. La soap opera turca si sta rendendo sempre più avvincente e i tanti telespettatori che la guardano apprezzano particolarmente tutta questa serie di intrighi.

Endless Love, bacio al veleno fra i due protagonisti

Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia ci confermano quanto i dubbi di Kemal e Nihan sull’omicidio commesso da Ozan siano fondati. Infatti, a incastrarlo è stato Emir, ma inizialmente Kemal non lo sapeva e ha fatto arrestare il fratello di Nihan. Quest’ultimo finirà in carcere, dove Tufan gli farà consegnare delle foto che immortalano il marito di sua sorella con la sua futura sposa, Zeynep.

Questo lo sconvolgerà e finirà in una clinica, ma lì Ozan si toglierà la vita (o almeno così sembrerà). Kemal si farà consegnare delle foto riguardanti il suicidio e le consegnerà a un suo amico della scientifica, il quale svelerà che il corpo del ragazzo non era posizionato in maniera tale da permettergli di uccidersi. Intanto, Kemal e Nihan si vedranno a casa di Leyla per parlare di tutto ciò e i due dormiranno insieme.

Asu verrà lasciata dall’ingegnere, giacché non riesce ad amarla come fa con Nihan. Quest’ultima arriverà a uno scontro verbale con Kemal, visto che il suo amante le chiederà come fa a vivere con chi ha incastrato il fratello. “Questo è un modo per poterlo sconfiggere, visto che voglio vendicarmi di lui”, dirà la pittrice. Soydere, a quel punto, non resisterà e la prenderà tra le braccia per poi baciarla. “Fra di noi non finirà mai”, le dirà, mettendo a rischio la loro incolumità nel caso in cui Emir scopra cosa sia successo.