Flora Canto, problemi di salute per la moglie di Brignano: sta eseguendo degli esami

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate su social-network, Flora Canto sta avendo problemi di salute e si sottopone ad accertamenti medici.

Nasce a Roma nel febbraio 1983, Flora Canto è una nota attrice e conduttrice televisiva. La sua carriera artistica e lavorativa comincia nel 2006. Inizialmente, partecipa al noto dating show di Canale 5, “Uomini e Donne”. Nel corso di quell’edizione, Maria De Filippi e la redazione del programma propongono a Flora Canto il ruolo di tronista. Qualche anno dopo, interpreta il suo primo ruolo da attrice all’interno della serie televisiva “Don Matteo” su RAI Uno.

A partire dallo stesso anno, ovvero nel 2009, Flora Canto inizia a condurre alcuni programmi televisivi sia sulle reti RAI che quelle private. Tra gli altri è bene ricordare, “Fast and Furious”, in onda su LA7, “I Fatti Vostri”, trasmesso su RAI Due. Nel 2019, decide di partecipare al programma “Tale e Quale Show 9”, condotto da Carlo Conti su RAI Uno. Parallelamente, Flora Canto debutta anche sul grande schermo, recitando in diverse pellicole come “La coppia di campioni” (2016) e “Di tutti i colori” (2019).

Per quanto riguarda la sua vita personale e sentimentale, nel 2014, Flora Canto conosce e si fidanza con l’attore-comico Enrico Brignano. La coppia ha avuto due figli: la prima, Martina, è nata nel febbraio del 2017; il secondo, Niccolò, è nato nel luglio del 2021. Infine, nel luglio del 2022, Enrico Brignano e Flora Canto decidono di sposarsi con rito civile. La cerimonia e il ricevimento si sono tenuti presso l’hotel “La Posta Vecchia” a Palo Laziale (Ladispoli). Uno dei testimoni di nozze della coppia era l’attrice Tosca D’Aquino.

Flora Canto e la visita posturale-gnatologico

Secondo alcune fotografie pubblicate e postate su Instagram, pare che l’attrice e conduttrice Flora Canto stia avendo alcuni problemi di salute. Proprio per questo motivo, si sta sottoponendo a diversi esami medici per comprendere la gravità della situazione. Ma di che cosa si tratta? La salute di Flora Canto è veramente a rischio? Tutti i follower e i fan dell’attrice si sono preoccupati e sperano che si tratti solamente di alcuni accertamenti consueti e di routine.

Negli ultimi giorni, Flora Canto ha condiviso una propria foto come Instagram stories. Nell’immagine, l’attrice si mostrava all’interno di uno studio medico e spiegava la tipologia di esame medico a cui si stava sottoponendo. Si tratta di una visita gnatologico-posturale che viene utilizzata per comprendere se i dolori di un paziente – in particolare dolori facciali, della nuca, acufeni, vertigini e cefalea – avvengono a causa della malocclusione dentale, o da disturbi della colonna vertebrale e/o motori.