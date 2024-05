Katia Pedrotti in clinica per un “intervento”: la foto dell’ex gieffina è virale

L’ex star del Grande Fratello si è sottoposta ad un intervento che ha catturato l’attenzione del web e dei suoi follower.

Katia Pedrotti è uno dei volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Nata artisticamente all’interno della casa del Grande Fratello, Pedrotti ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico grazie alla sua personalità accattivante e alla sua naturale bellezza. Nella casa del reality show ha incontrato Ascanio Pacelli, dando vita ad una delle storie d’amore più chiacchierate e apprezzate della storia del GF.

In seguito al successo riscosso all’interno del reality show, Katia Pedrotti è diventata una delle presenze più richieste nei salotti televisivi italiani. Nel 2010 Pedrotti ha condotto insieme al marito Una valigia per due e nel corso degli anni è stata più volte la protagonista di trasmissioni di successo. Oltre ad aver mantenuto il suo status di personaggio televisivo, oggi Katia Pedrotti è un’influencer di successo su Instagram.

Con un profilo pubblico seguito da più di 600 mila follower, Katia Pedrotti utilizza la piattaforma social per parlare di moda, beauty, lifestyle e promuove costantemente marchi e prodotti legati alla cura del corpo e del benessere della persona. Oltre al suo lavoro in qualità di influencer, Pedrotti ama utilizzare il social media per condividere con i fan la sua quotidianità, scandita dalla presenza dei figli Matilda e Tancredi.

L’intervento di Katia Pedrotti sui social

Recentemente, l’ex star del Grande Fratello ha condiviso sul suo profilo Instagram il video di un intervento a cui si è sottoposta in una clinica specializzata. L’intervento è stato mostrato dall’influencer sulle proprie storie Instagram e ha scatenato un’ondata di commenti e interazioni da parte dei follower. Si tratta della prima di una serie di sedute in cui Katia Pedrotti si sottoporrà all’azione di un dispositivo medico per il rimodellamento del corpo.

Secondo quanto descritto dalla stessa influencer, il dispositivo utilizzato sarebbe in grado di ringiovanire e rimodellare la pelle del corpo e del viso, migliorando i cedimenti cutanei dovuti alla perdita fisiologica di collagene e all’avanzamento dell’età. Katia Pedrotti rassicura i follower specificando che il trattamento è completamente indolore e i risultati sono molto soddisfacenti già dalle prime sedute. Oltre alla descrizione del trattamento, l’influencer sottolinea l’importanza di accostare agli interventi estetici uno stile di vita corretto, sano e dedito al benessere psicofisico della persona.