Qui con la sua mamma, oggi la donna più amata d’Italia: l’avete riconosciuta?

Qui è solo una bambina, oggi è diventata una donna amata sia per il suo talento che per il suo coraggio. Sapete di chi parliamo?

Ed eccoci qui con uno scatto che risale a moltissimi anni fa, una foto in bianco e nero in cui sono raffigurate una donna e una bambina entrambi con una cosa che le accomuna, un bellissimo sorriso. Infatti, anche se questa foto non è nitida come quelle di oggi, è facile riuscire a trovare delle somiglianze tra le due protagoniste e rendersi così conto che si tratta di mamma e figlia. Ma sapete chi è la più piccola in foto?

Uno scatto che la donna in questione ha pubblicato in occasione della festa della mamma proprio per ricordare la donna che l’ha messa al mondo. Ovviamente, visto che sono passati molti anni da quel giorno, non è facile riuscire a scovare subito il suo nome anche se, con i nostri indizi, il tutto potrà essere più facile. La donna in questione nel 1997 sposa Ernestino Michielotto, un coreografo nonché ballerino che ha ottenuto la fama proprio durante gli anni in cui entrambi prendevano parte a competizioni di ballo.

Una ballerina che è riuscita ad affermarsi ma che purtroppo ha subito uno stop a causa di un infortunio. Nonostante ciò, ha continuato a trasmettere la sua passione per la danza con l’apertura di scuole che portano il suo nome. Avete capito di chi stiamo parlando?

Nella foto è una bambina, oggi una vera e propria forza della natura

La ballerina in questione nel 2015 si è trovata di fronte ad un brutto male, un tumore al seno con cui ha lottato per diversi anni. L’abbiamo vista come giudice in Ballando con le stelle mentre nel 2023 per una puntata è stata presente anche nel programma 100% Italia special sempre negli stessi panni.

Avete capito di chi si tratta? In molti avranno ormai scoperto il suo nome e già durante le prime righe di questo testo capendo così che si tratta di Carolyn Smith. Nata nel 1960 a Glasgow, Carolyn Smith si avvicina fin da subito al mondo della danza al punto che a tre anni inizia a muovere i primi passi mentre, due anni dopo, inizia il suo percorso studiando danza classica.

Questo scatto molto probabilmente risale a quando la ballerina aveva circa 10 anni, una foto in bianco e nero che la giudice di Ballando con le stelle ha conservato gelosamente.