Alessandro Tersigni, dopo l’addio al Paradiso delle signore arriva l’annuncio più inaspettato

Il Paradiso delle Signore, dopo l’addio di Alessandro Tersigni arriva l’annuncio inatteso: “Il futuro del mio personaggio…” La reazione dei fan.

Alessandro Tersigni, volto consolidato de Il Paradiso delle Signore, lascia la soap. L’interprete di Vittorio Conti non ci sarà la prossima stagione della fortunata serie che è giunta alla nona edizione e si conferma uno dei prodotti di punta della Rai.

Il Paradiso delle signore va in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Rai Uno e ottiene dati di ascolto rilevanti: è una serie molto amata caratterizzata da una narrazione fluida e leggera.

Intrighi, nuovi amori e passioni sono gli ingredienti della fortunata soap opera made in Italy. Tersigni, che ha debuttato in tv giovanissimo partecipando al Grande Fratello, è presente ne Il Paradiso delle Signore sin dal suo debutto. Dopo 8 capitoli della serie ha deciso di allontanarsi dal set, almeno per una stagione. Le puntate che si sono appena concluse hanno mostrato Vittorio Conti che lascia Milano con Matilde: una fuga d’amore che definisce l’uscita di scena dell’attore dalla popolare serie.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Tersigni ha rivelato che la sua uscita di scena per ora è momentanea: “Abbiamo raccontato tanto e credo che sia arrivato il momento per Vittorio di prendersi una pausa…” L’attore ha parlato di una stagione, il che non è escluso il suo ritorno. Intanto è predisposto verso nuove esperienze, sta valutando nuove proposte di lavoro, ma soprattutto si sta godendo la sua famiglia.

Alessandro Tersigni: “Voglio inaugurare pagine nuove”

L’addio di Alessandro Tersigni a Il Paradiso delle Signore è stato un duro colpo per i fan della serie. Al magazine Nuovotv Tersigni ha riferito che aveva bisogno di una pausa, di inaugurare pagine nuove, e di guardarsi intorno professionalmente. Il set della nota soap è decisamente impegnativo, richiede tante ore di registrazioni al giorno per 8 mesi consecutivi e questo lo ha portato lontano da casa.

L’attore ha rivelato che oggi sta dedicando più tempo alla famiglia, e ai suoi figli: è felice di godersi la loro quotidianità. Ora riesce ad accompagnare i bambini a scuola e a dividersi i compiti con la moglie, mentre prima usciva alle sei di mattina e tornava molto tardi: “Dopo sei anni sentivo il bisogno di cambiare e di rimettermi in gioco”.

Alessandro non conosce il futuro del suo personaggio: il destino di Vittorio Conti sarà scritto dagli autori, ma non è escluso un suo ritorno: “Saranno gli autori a decidere il futuro del mio personaggio”. Tersigni per ora si gode il momento di relax e preferisce non fare progetti a lungo termine.