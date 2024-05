Russare mentre si dorme, un campanello d’allarme da non sottovalutare: può nascondere malattie gravi

Spesso considerato un mero fastidio, il russare può essere indice di problemi molto più seri. Gli esami da fare

Il russare è un fenomeno comune che affligge milioni di persone in tutto il mondo. Mentre per alcuni è solo un fastidioso rumore notturno, per altri può essere un segnale di problemi di salute sottostanti. Esploriamo le cause, i rischi e le possibili soluzioni legate al russare.

Il russare è il rumore prodotto durante il sonno a causa della vibrazione dei tessuti molli nella gola e nelle vie respiratorie superiori. Questo fenomeno si verifica quando il flusso d’aria passa attraverso le vie respiratorie restringendole, provocando la vibrazione delle strutture circostanti. Il russare può essere fastidioso, ma può anche essere un segnale di problemi di salute sottostanti.

È importante non ignorare il russare persistente, specialmente se è associato a sintomi come sonnolenza diurna e affaticamento. Consultare un medico è il primo passo per determinare le cause del russare e trovare soluzioni appropriate per migliorare la qualità del sonno e la salute generale.

Alcune persone hanno naturalmente una struttura anatomica che favorisce il russare, come una gola stretta o un palato molle lungo. L’accumulo di tessuto adiposo intorno al collo può comprimere le vie respiratorie, aumentando il rischio di russare. Con l’invecchiamento, i muscoli delle vie respiratorie tendono a perdere tono, rendendo più probabile il russare. L’abuso di alcol e il fumo possono rilassare e irritare i muscoli della gola, aumentando il rischio di russare. Problemi come raffreddori, allergie o deviazioni del setto nasale possono ostacolare il flusso d’aria, causando il russare.

Russare: non è solo un fastidio

Mentre il russare può sembrare un inconveniente innocuo, può essere un segnale di problemi di salute più gravi. In alcuni casi, il russare può essere un sintomo di apnea ostruttiva del sonno (OSA), una condizione in cui le vie respiratorie si bloccano ripetutamente durante il sonno, interrompendo il respiro e causando brevi risvegli. L’OSA è associata a un aumento del rischio di ipertensione, che può portare a gravi problemi cardiaci e cerebrovascolari. Il russare può disturbare il sonno del partner o dei coinquilini, causando affaticamento diurno, irritabilità e problemi nelle relazioni.

Per coloro che russano a causa dell’eccesso di peso, perdere peso può ridurre significativamente la gravità del russare. Dormire su un fianco anziché sulla schiena può aiutare a prevenire il russare, mantenendo le vie respiratorie aperte. Esistono dispositivi come fasce per il mento o dilatatori nasali che possono aiutare a mantenere le vie respiratorie aperte durante il sonno. Per i casi più gravi di OSA, possono essere prescritti dispositivi CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) o interventi chirurgici per correggere anomalie anatomiche.

In tal senso, un esame chiave è la polisonnografia (in studi di laboratorio o a casa). Non si tratta di un esame costoso e può chiarire molto circa l’esistenza o meno di apnee notturne durante il sonno.