“Mida e Gaia di nuovo insieme”: bomba su Amici, spunta il dettaglio social

Mida e Gaia sono tornati insieme? Un indizio sui social non lascerebbe dubbi, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nella scuola di Amici non si formano solo talenti ma possono nascere anche delle storie d’amore. Basti pensare a Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione, che si è legato sentimentalmente a Benedetta Vari, sua partner di latino durante i balli del serale. Ma anche in questa edizione si sono formare diverse coppie: Petit e Marisol per esempio stanno ancora insieme e sono riusciti a superare le sfide delle puntate arrivando entrambi in finale.

Ma la coppia che più ha fatto sognare il pubblico da casa è stata quella tra Mida e Gaia. La ballerina, alla sua prima esperienza amorosa, si è lasciata andare tra le braccia del cantante che l’ha aiutata a superare anche alcune difficoltà e insicurezze legate al suo aspetto fisico. Una storia che è stata al centro delle canzoni di Mida, coronata dalle barre scritte dal giovane dedicate proprio a Gaia. Il cantante però qualche mese fa ha deciso di troncare la relazione perché ha spiegato di doversi concentrare sul suo percorso all’interno della scuola.

Mida e Gaia stano ancora insieme? L’indizio social

Si è trattato di una doccia fredda per Gaia che non ha mai nascosto i suoi sentimenti verso Mida. La giovane lo ha sempre sostenuto e si aspettava qualche parola di conforto di più quando si è infortunata ed è stata sostituita da Aurora. Un momento per lei difficile che non ha visto il suo ex fidanzato capirla. Mida l’ha infatti trattata con freddezza e i due hanno vissuto le ultime settimane in casetta in maniera distaccata. I fan però sperano in un riavvicinamento che potrebbe esserci una volta terminato Amici.

I più attenti hanno notato come Gaia sui social non abbia bloccato Mida ma anzi lo segua mettendogli anche vari like. L’ultimo cuoricino è stato messo dalla ballerina sul post che il cantante ha pubblicato su Instagram per pubblicizzare il suo nuovo ep dal titolo ‘Il sole dentro’. Un album che è dedicato alle persone che portano luce e felicità nella vita degli altri, così come lo è stata Gaia in quella di Mida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mida Mida Mida 🇮🇹🇻🇪 (@mida.mp3)

La ballerina ha anche condiviso una canzone del suo ex facendo in qualche modo capire che fa il tifo per lui. Al momento non ci sono conferme né smentite, anche perché Mida era molto concentrato sulla finale di Amici 23 disputata ieri. I fan della coppia però sperano che i due possano tornare a vivere la storia d’amore fuori dalla casetta.