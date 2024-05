Qui era giovanissima e agli esordi, oggi è tra i volti più amati della tv: la riconoscete?

In questa foto è giovanissima ed era agli esordi: oggi è uno dei volti più noti della televisione italiana. L’hai riconosciuta? Ecco chi è e come è diventata oggi.

Sono tanti i volti passati dalla TV, ma non tutti sono ancora oggi presenti. La giovane donna che vediamo qui in foto però è ancora oggi all’interno della televisione italiana ed è uno dei volti più amati. In questa foto era molto giovane ed era ai suoi primi esordi, proprio per questi molti forse non la riconoscono?

E tu hai capito di chi stiamo parlando? Si tratta di una giornalista italiana che nell’ultima stagione televisiva si è dedicata a ben 3 programmi della Rai. Di origini pugliesi è molto amata dal suo pubblico, ma andiamo qui di seguito a scoprire di chi stiamo parlando. Vediamo insieme chi è la giornalista nella foto.

Chi è questa famosa giornalista italiana: il suo nome e la sua carriera

La giornalista mostrata in foto da giovanissima è Monica Setta. I suoi esordi risalgono al Quotidiano di Brindisi, ma la testata si rifiuta di regolarizzare la sua posizione con un praticantato. Quella in realtà fu la fortuna di Monica che decise allora di lasciare la Puglia per andare a studiare a Roma. Qui iniziò ad avere le prime collaborazioni nel mondo del giornalismo e qui si laureò. Si iscrive al corso di in Filosofia presso l’Università di Roma “La Sapienza” e consegue la laurea.

Dopo diversi anni si trasferisce poi a Milano e qui lavora a Il Giorno. Segue poi Indro Montanelli a Roma a La Voce dove ricopre il ruolo di caposervizio economia rifiutando così una proposta di lavoro di Silvio Berlusconi. Dopo la chiusura del giornale la donna continua come freelance e ottiene molte soddisfazioni con tante collaborazioni.

Arriva poi in TV nel 2002 con Omnibus. Negli anni successivi diventa un’opinionista fissa di trasmissioni come Mattino Cinque e Domenica Cinque. Nel 2019 le viene affidata Uno Mattina in famiglia. Ottiene molto successo tanto da essere riconfermata. In questa edizione televisiva Monica Setta è stata molto impegnata in Rai con 3 appuntamenti.

Su Rai 1 al mattino conduce Uno Mattina in famiglia con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Poi su Rai 2 è tornata con Generazione Z in onda ogni martedì e Storie di donne al bivio. Ma Monica Setta spera che le venga affidato un programma in ambito economico.