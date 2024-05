Come allontanare le mosche da casa velocemente: in dispensa hai già tutto il necessario

Allontanare le mosche da casa è possibile senza impiegare prodotti chimici ma con sostanze che sono presenti già in dispensa.

Un sistema pratico, veloce, economico e soprattutto che non implica dover respirare poi prodotti chimici pericolosi per la salute che non sono sicuramente un’idea ottimale quando si tratta di tenere a bada gli insetti. Il problema, come ogni estate, si fa sempre incalzante.

Il caldo porta una vera e propria invasione di insetti di vario tipo e il cambio di stagione rischia di essere veramente deleterio per chi si trova in aree particolarmente esposte che sono letteralmente prese d’assedio dagli insetti. La cosa è molto fastiosa, soprattutto quando ci si vuole rilassare in terrazzo o giardino e la cosa diventa impossibile.

Allontanare le mosche da casa velocemente: hai tutto il necessario

Il problema principale delle mosche è che, una volta entrate in casa, difficilmente si allontanano e, quando ci si trova all’aperto, debellarle diventa una battaglia soprattutto quando si pensa di cenare in giardino. Ovviamente ci sono prodotti appositi che sono a base di sostanze chimiche repellenti e che ovviamente funzionano ma hanno anche dei contro.

Nella maggior parte dei casi queste sono di tipo chimico quindi impiegarle sia dentro che fuori casa non è una buona idea. Tendono a rilasciare nell’aria residui che vengono poi respirati da chi si trova in quello spazio e, anche quando ci si trova in giardino o terrazzo ovviamente contaminano tutto lo spazio circostante. Meglio quindi adoperare una tecnica efficace, a costo zero ma soprattutto idonea anche per chi si trova a fare i conti con uno spazio in cui non è ottimale diffondere sostanze chimiche.

Uno dei rimedi fai da te, veloce e soprattutto sicuro, è quello di mettere l’aceto di mele o bianco in una ciotola unitamente al detersivo per piatti e lasciarlo sul balcone o comunque nel punto di apertura verso l’esterno.

In questo modo le mosche finiranno nell’aceto perché attratte dall’odore ed eviteranno di entrare in casa o comunque disturbare chi si trova in quel punto. Una buona idea per fare un pranzo o cena in giardino è posizionare delle vaschette così da tenere ben lontane le mosche per tutto il tempo. Il trucco non solo è super economico ma non implica alcun fastidio sia al chiuso che all’aperto perché usa il potere dell’aceto e quindi una base naturale priva di rischi per la salute.