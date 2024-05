Burro d’arachidi, la scoperta dei nutrizionisti: non fa male, ecco come va utilizzato

Se pensavi che il burro d’arachidi fosse una soluzione sbagliata per la tua dieta, hai creduto male! Ecco che cosa dicono davvero i nutrizionisti.

A volte abbiamo delle credenze talmente radicate in noi da non ricordarci nemmeno come e dove le abbiamo acquisite. Crediamo che sia tutto vero, per chissà quale motivazione strana, e continuiamo a vivere con queste convinzioni che, magari, ci impediscono anche di fare alcune scelte giuste per noi.

Nel campo alimentare e delle diete di falsi miti ce ne sono davvero tanti. E molti di questi hanno a che fare con il burro d’arachidi. Forse anche tu hai sempre pensato che fosse da evitare come la peste, ma non è così.

Siamo abituati a pensare al burro d’arachidi come ad un alimento pieno di grassi saturi e che non possa apportare niente di buono alla nostra alimentazione e dieta. Ma non è affatto così, anzi! I nutrizionisti hanno da dire qualcosa di molto diverso su questa deliziosa pasta che arricchisce colazioni e merende sane e buone, se usata nel modo giusto. Ecco come usarla e perché fa bene.

Il burro d’arachidi fa bene: finora hai pensato che fosse pieno di calorie, ma ti sbagli

Anche se le credenze e i falsi miti si sprecano in campo alimentare, è talmente importante per noi e per la nostra salute ricordarci sempre che c’è chi ha studiato per questo e sono solo i consigli degli esperti che dovremmo ascoltare e seguire. E se finora hai pensato – o letto su internet – che il burro d’arachidi fa male, ti sbagli di grosso. E sono i nutrizionisti a dirlo!

Il burro d’arachidi, in realtà, se usato bene e scelto con cura è un’ottima soluzione per merende e colazioni sane e genuine, anche in una dieta sana e dimagrante. Si tratta, infatti, di una fonte di energia naturale e bilanciata, con la giusta quantità di proteine e di grassi buoni. A patto di non esagerare con le porzioni e di acquistarne una versione il più possibile priva di conservanti e zuccheri, può essere un vostro alleato anche nella dieta.

Puoi cercalo in negozi che vendono prodotti biologici oppure farlo in casa. Evita quelli confezionati dalle grandi catene, che spesso hanno aggiunte di ogni genere per renderlo più appetitoso e dolce, ma quello vero, naturale, non ha un sapore dolce! Puoi spalmarne un velo su una fetta biscottata o su del pane tostato per una colazione super!