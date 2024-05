Per una salute ottimale e la perdita di peso è meglio correre o camminare? Rispondono gli esperti

Per stare bene in salute e perdere peso è meglio camminare o correre? Ecco cosa rispondono gli esperti sulla questione.

La prova costume sta arrivando e si corre ai rimedi cercando di perdere peso nel modo, e nel tempo, minore possibile. Conviene camminare o correre? Ecco la risposta che vi stupirà!

Con il passare dell’età sono molte le persone che rivedono il proprio stile di vita per cercare di stare bene in salute, e vedersi bene fisicamente. La perdita di peso sta infatti diventando sempre più un obiettivo di uomini e donne, non solo per motivi estetici. Di fronte a questa situazione è lecito chiedersi se è meglio camminare o correre per eliminare i chili in più: ecco la risposta.

Camminare o correre? Ecco cosa è più utile fare se si vuole perdere peso

Sicuramente la parola d’ordine è la mobilità ovvero il movimento sempre e comunque. Quindi a prescindere che sia una camminata o una corsa, fa sempre bene all’organismo svolgere un’attività fisica. Queste due attività cardiovascolari nel dettaglio consentono al tempo stesso di bruciare calorie e di prendersi cura della propria salute mentale. Ovviamente una dieta equilibrata può poi risultare essenziale per stare in forma. La corsa ad esempio consente di bruciare calorie velocemente e quindi di perdere peso. Il corpo inoltre si rilassa durante la corsa con le endorfine, meglio note come ormoni della felicità.

Anche camminare ovviamente apporta i suoi benefici infatti per chi preferisce un approccio meno intenso e con meno impatto sulle articolazioni, la camminata sportiva è la migliore opzione. Permette di bruciare calorie in modo significativo, se sostenuta tra il 60 e il 70% delle capacità massime. Questa consente quindi di restare in forma, perdere peso e avere una buona condizioni fisica, a qualsiasi età. Chiaramente a questa attività vanno adeguate una dieta sana e un approccio calorico ben equilibrato. Le abitudini alimentari sono infatti fondamentali per avere una buona salute quindi bisogna prediligere cibi sani, tanta acqua e buon riposo, per stare davvero bene.

L’importante infatti, che si scelga la corsa o la camminata, è comunque muoversi e prestare attenzione all’alimentazione. È anche giusto assecondare le proprie necessità scegliendo attività che ci facciano stare bene. Uno stile di vita attivo e sano, che possa coniugarsi alle proprie esigenze, è sicuramente la chiave per dare il massimo e stare bene a qualsiasi età.