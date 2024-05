Martina Colombari pubblica una foto con il padre e manda in delirio il web: ecco perché

Fa impazzire tutti i fan l’ultimo scatto in cui la protagonista è Martina Colombari insieme all’amato genitore. Ecco il motivo di tanta eccitazione.

Martina Colombari è una delle showgirl più conosciute di sempre. Fa il suo debutto in TV quando aveva solo 16 anni, ossia nel momento in cui portò a casa la vittoria a Miss Italia nel 1991. In seguito inizia una carriera lunga 20 anni nel settore della moda, mentre in un secondo momento la vediamo alla conduzione di vari programmi oltre che a partecipare a molte pellicole cinematografiche.

Infatti, nel piccolo schermo l’abbiamo vista protagonista di varie fiction come Un medico in famiglia, Carabinieri, Diritto di difesa e i Cesaroni. A partire dal 1996 inizia la sua storia d’amore con il calciatore Alessandro Costacurta uomo che sposa nel 2004 e da cui nasce anche un bambino, Achille.

La foto di Martina Colombari che fa impazzire i follower

Quindi, facendo un salto nel passato, ricordiamo che Martina Colombari ha iniziato la sua carriera nel 1991 ossia quando ottenne il titolo di più bella d’Italia a Miss Italia.

Da allora le si aprirono molte porte nel mondo dello spettacolo, in particolare prima in quello della moda e poi in quello della recitazione. Infatti, nello stesso anno l’abbiamo vista anche debuttare come attrice nel film Abbronzatissimi mentre nel 1998 era nel film Paparazzi.

Dopo aver partecipato a serie come Carabinieri, I Cesaroni e Un medico in famiglia, nel mese di febbraio del 2011 ha pubblicato il suo primo libro autobiografico, La vita è una. Una donna molto impegnata anche nel sociale in quanto ha messo tutta sé stessa nella fondazione Francesca Rava NPH Italia oltre ad essere un attivista per Every Child is my Child.

Nelle ultime ore su Instagram Martina Colombari ha condiviso una foto in cui appare felice e sorridente insieme ad un altro uomo. La persona che è al suo fianco è il suo amato papà, un uomo molto affascinante che abbraccia forte la sua cara figlia.

Ma ciò che ho fatto letteralmente impazzire i fan non solo è il fatto che per l’uomo sembra che il tempo non sia mai trascorso ma anche che tra i due vi sia una grandissima somiglianza.

La foto ha ottenuto un gran numero di like e commenti al punto che c’è chi ha scritto: “Siete bellissimi da sempre e per sempre!”, “Ma è giovanissimo tuo papà” oppure “Grande Maurizio, sempre bello e sorridente tuo papá! Un abbraccio ad entrambi”.