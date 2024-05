Tutti pazzi per l’abito con le ciliegie di Maria De Filippi ma il prezzo è folle

Nella finale di Amici, Maria De Filippi ha indossato un meraviglioso abito con ciliegie, davvero costoso. Ecco qual è il suo prezzo.

Il pubblico di Canale 5 adora Maria De Filippi per i suoi modi gentili e l’empatia verso i protagonisti delle varie trasmissioni che presenta. A Uomini e Donne e nel pomeridiano di Amici, la famosa conduttrice ama vestire in maniera quasi sportiva, con tute, pantaloni e camicie.

A C’è Posta per te e durante il serale di Amici, invece, la De Filippi sfoggia outfit eleganti e ricercati: abiti, tubini, tailleur. Per l’ultima puntata del serale di Amici, Maria ha indossato un abito meraviglioso con sfondo nero e ciliegie rosse stampate, che ha fatto impazzire il web. Il prezzo, purtroppo, è proibitivo, tanto che la famosa conduttrice ha ricevuto anche aspre critiche.

Quanto costa l’abito con ciliegie di Maria De Filippi

Sabato 18 maggio è andata in onda la finalissima di Amici che ha visto trionfare la cantante Sarah. Per un’occasione così importante, l’outfit della padrona di casa, Maria De Filippi, è stato davvero all’altezza.

La conduttrice indossava un bellissimo abito con sfondo nero e stampa con ciliegie, che ha lasciato il segno nei telespettatori, tanto che in molti si sono chiesti di che brand fosse. Una volta scoperto, non è stato difficile risalire al prezzo del vestito, che è davvero folle. A rivelare di quale stilista fosse l’abito con ciliegie di Maria De Filippi è stato l’account Twitter di Manuel Di Gioia. Il ragazzo ha confessato che il vestito è di Dolce & Gabbana e il prezzo è di poco meno di 2000 euro, precisamente 1950 euro.

Per molti telespettatori, la De Filippi era davvero bella con quel vestito, mentre per altri, invece, non era adeguato. Qualcuno si è lasciato andare anche a commenti divertenti ed ironici, considerando il prezzo alto delle ciliegie degli ultimi tempi, dicendo: “Va bene che i prezzi della frutta sono aumentati, ma non sapevo le ciliegie costassero così tanto“.

Insomma non a tutti è andato giù il prezzo così alto dell’abito di Dolce & Gabbana indossato dalla De Filippi, ma considerando il brand e che si tratta di un vestito di alta moda, indossato per la finale di Amici, sicuramente “Queen Mary” verrà perdonata.