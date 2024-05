Tiziana Riccardi e Aurora Tropea inseparabili fuori da Uomini e Donne: beccate così a Napoli

Terreno fertile per la nascita di un amicizia, Aurora Tropea e Tiziana Riccardi unite contro opinionisti e partecipanti di U&D.

Chiunque abbia seguito l’edizione corrente del programma, ha potuto anche constatare la manifestazione di una forma di accanimento ingiustificato nei confronti di Aurora Tropea e Tiziana Riccardi. In particolare, a quest’ultima si imputa l’attenzione rivolta al proprio aspetto e le ore dedicatogli, nonostante l’impegno come collaboratrice domestica.

La dama ha raccontato in più di un’occasione di non avere molto tempo libero, poiché occupata nella pulizia della casa delle sue clienti, ma anche nello stirare e lavare i panni. Gli opinionisti hanno sempre esaltato la sua femminilità e l’hanno anche sostenuta spesso e volentieri. Poi qualcosa è inesorabilmente cambiato.

Ciò che ha indispettito Tina Cipollari risiede nel tentativo di Tiziana di raccontare solo una parte della sua storia. Quando l’opinionista le ha chiesto come facesse a mantenersi in forma, Riccardi le ha risposto che il suo corpo fosse frutto delle ore di duro lavoro. In realtà si è poi scoperto che la dama frequenta una palestra come qualsiasi altro comune mortale e che dunque i muscoli definiti nascessero da un’attenzione legittima da lei stessa rivolta durante le ore di work-out. Tutto questo, associato poi alla mancanza di un sentimento d’amore negli studi, ha inevitabilmente alimentato lo scetticismo di Gianni Sperti e della sua collega.

U&D, Tiziana e Aurora contro tutti

Era inevitabile che le due pecore nere del programma trovassero rifugio nel sostegno della compare. Il legame nato tra Aurora Tropea e Tiziana Riccardi si è presentato anche in occasione dell’ultima puntata, quando la prima è stata attaccata duramente – dalla stessa Maria De Filippi – per aver sollevato la gonna a Cristina Tenuta ed averle dato della poco di buono. L’unica che ha tentato di spiegare le ragioni della dama è stata nientedimeno che Tiziana, la cui arringa ha implicato un ulteriore attacco da parte degli opinionisti.

Considerando quanto accaduto, è possibile che le due vengano caldamente invitate a lasciare il programma. La conduttrice, ultimamente, si è mostrata più insofferente del solito. Ad ogni modo, per quanto non abbiano conosciuto un potenziale partner, le due possono dire di aver conquistato l’amicizia reciproca. Eccole dunque insieme, pronte a raggiungere Napoli per una gita fuori porta. Inutile sottolineare come il post abbia ricevuto feedback contrastanti: qualcuno ha sottolineato la loro forza, qualcun altro invece ha dato ragione a Tina Cipollari.