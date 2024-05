Viola come il mare, cosa è successo davvero tra Can Yaman e Francesca Chillemi: l’amore inatteso

La seconda stagione di Viola come il mare sta tenendo i telespettatori incollati allo schermo, il feeling tra i due attori è sotto gli occhi di tutti.

In pochi forse si sarebbero aspettati un successo così clamoroso, eppure la seconda stagione di Viola come il mare sta facendo registrare numeri da capogiro. Sin dalla messa in onda dei primi tre episodi su Mediaset Infinity, infatti, non si è fatto altro che parlare della serie tv, che ha debuttato all’interno del catalogo della piattaforma di streaming lo scorso 24 aprile. Tra l’altro, qualche giorno dopo, è sempre online che sono comparse le ultime sei puntate, svelando di fatto il finale.

L’epilogo non ha sorpreso molto i fan, visto che le anticipazioni riguardanti la fiction sono circolate per settimane. È successo un po’ quello che era stato predetto, lo scenario riguardante Francesco Demir e Viola Vitale, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Francesca Chillemi, alla fine si è concretizzato. Ora la speranza è che le richieste dei telespettatori possano essere esaudite in una ipotetica season tre.

Viola come il mare, il finale non sorprende ma la serie è un successo

“Nella seconda stagione le due stelle non sono soltanto due attori che, insieme, fanno coppia ma un vero e proprio sodalizio riuscito benissimo grazie a una sintonia perfettamente intrecciata”, è con queste parole che Platinette recensisce la season due di Viola come il mare, promuovendo a pieni i voti i due attori protagonisti, Can Yaman e Francesca Chillemi, che hanno vestito i panni dell’ispettore di polizia Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale.

Il finale della seconda stagione è a disposizione sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity e, a giudicare dalle impressioni dei fan che lo hanno già visto, non si tratterebbe di un epilogo così sorprendente. Confermate tutte le ipotesi circolate tempo fa; ciononostante la fiction sta ottenendo un clamoroso successo, anche su Canale 5, dove sta andando in onda dal 3 maggio scorso – l’ultima puntata verrà trasmessa il prossimo 6 giugno.

E c’è già chi attende con ansia il terzo capitolo: “La speranza è che Viola Vitale guarisca e perda cosi la sensorialità speciale e che si possa dedicare solamente a Francesco, coronando la loro sintonia e il loro amore con le nozze”, si legge sull’ultimo numero di Di Più.