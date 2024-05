Silvia Toffanin e Pier Silvio, il figlio è cresciuto ed è identico al padre: la foto inedita

Il figlio di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non è più un bambino ed è identico al padre. Ecco la misteriosa foto.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi fanno ormai coppia fissa da più di 15 anni. I due si sono conosciuti ai tempi degli esordi televisivi della Toffanin come letterina per Passaparola. Da quel momento non si sono più lasciati. Hanno sigillato il loro amore con la nascita di due figli; Lorenzo Mattia, nato nel 2010 e Sofia Valentina, nata nel 2015.

La coppia, insieme ai figli, vive in Liguria e conduce una vita quanto più possibile lontano dai riflettori. Soprattutto cercando di tenere lontano i figli dai paparazzi e dal gossip. Ma è uscita fuori una foto inedita del grande di casa, Lorenzo Mattia. Il ragazzo, ormai adolescente, è uguale al papà. Curiosi? Non vi basta che leggere.

Lorenzo Mattia Berlusconi identico a papà Pier Silvio: ecco la foto

I figli della Toffanin e Berlusconi sono sempre stati tenuti il più possibile lontano dai riflettori, proprio per garantire loro privacy e sicurezza. Infatti, non hanno scelto la vita meneghina, bensì li hanno cresciuti nella più totale riservatezza a Paraggi, un borgo tra Portofino e Santa Margherita, in Liguria. Ma proprio in merito ad un evento che si è tenuto pochi giorni fa, è saltata fuori una foto che ritraeva Pier Silvio insieme a Lorenzo Mattia. Il ragazzo è identico al padre.

A Genova, pochi giorni fa, Lorenzo Mattia è stato premiato per aver vinto il campionato di boxe alla sola età di 13 anni. Tale passione gli sarà stata tramandata dall’amministratore delegato di Mediaset, anche lui appassionato di combattimenti, sarà molto fiero del titolo ottenuto dal figlio.

L’evento era la tappa ligure del Kombat Tour che ha visto partecipanti diversi ragazzi. Ad assistere le rispettive famiglie. Come fa sapere Il Corriere, gli organizzatori erano Matteo Pedemonte e Marco Costaguta. “Il piccolo Berlusconi è davvero bravino, ha una buona tecnica e d’altronde la palestra dove si allena è un ottimo centro”, queste le parole di Costaguta.

Dunque un nuovo premio portato a casa, ma questa volta da Berlusconi Jr. E chissà che con il passare del tempo il ragazzo non diventi un professionista del settore.