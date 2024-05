Biscotti arachidi e cioccolato, ricetta semplice: non smetterete più di mangiarli

Cookies di arachidi e cioccolato, una goduria per il palato. Prepararli è semplicissimo. Ecco svelata la ricetta.

I biscotti, si sa, sono amati da grandi e piccini. Che sia a colazione, come snack spezza fame o come dolce dopo cena, nessuno può farne a meno. Dai cookies americani a quelli meno calorici, ormai ne troviamo di tutti i tipi. Gli scaffali dei supermercati sono stracolmi di dolciumi.

Ma cosa c’è di meglio di godersi degli ottimi biscotti preparandoli in casa? E questo con due ingredienti super golosi: cioccolato e burro di arachidi. Una vera prelibatezza da leccarsi i baffi. Ecco svelata la ricetta e la preparazione di questi fantastici cookies. Una volta provati non ne farai più a meno.

Biscotti burro d’arachidi e cioccolato: ecco la ricetta

I biscotti, il cioccolato e il burro di arachidi sono tre cibi molto amati dai bambini soprattutto se li uniamo insieme e diamo vita ad un mix scoppiettante di sapori. Sei pronta a metterti ai fornelli e preparare queste prelibatezze? Ecco intanto la lista degli ingredienti necessari alla preparazione. Cookies burro arachidi e cioccolato: una vera prelibatezza.

Vi basterà munirvi di:

1 tazza di zucchero di canna

1 tazza di burro di arachidi

1 uovo

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1/2 tazza di gocce di cioccolato

In una ciotola versare lo zucchero, l’uovo, il bicarbonato e il burro e mescolarli amalgamandoli per bene. Infine amalgamate le gocce di cioccolato mescolate e formate delle piccole palline. Riponeteli in frigorifero per 10 minuti e poi metteteli in una teglia rivestita di carta forno e fate cuocere in forno per 10 minuti a 180°.

Lasciate raffreddare e i vostri biscotti saranno pronti per essere gustati. Inoltre potete anche acquistare delle formine e dare la forma che più vi piace all’impasto. In questo modo i più piccoli saranno ancora più invogliati a consumarli. Potete anche trascorrere un pomeriggio in compagnia dei vostri bambini preparandoli insieme. Inoltre se volete ricreare una versione più fit potete utilizzare del dolcificante al posto dello zucchero.

Ecco pronto un valido spezza fame o una merenda gustosa per i vostri figli. È bene però non abusare di tale dolciumi poiché contengono molti zuccheri e grassi che se consumati frequentemente potrebbero portare complicanze per la salute. Ma ovviamente come per ogni cibo bisogna bilanciare e mangiarne la giusta quantità. E buon appetito.