Chiedigli qualsiasi cosa ma non di corteggiare un uomo o una donna: i segni zodiacali che proprio non ce la fanno

Alcuni segni zodiacali sono dei pessimi corteggiatori, quindi non bisogna mai aspettarsi che facciano il primo passo!

Corteggiare qualcuno non è affatto semplice: lo sanno benissimo le persone timide o quelle che, comunque, non sono così spigliate da riuscire a conquistare un partner con qualche geniale trovata romantica.

Certo, alcune persone hanno invece un vero e proprio talento per corteggiare e conquistare le persone a cui sono interessate: riescono letteralmente a far cadere ai loro piedi chiunque grazie a uno sguardo o a due parole ben spese. Molto dipende in realtà dal segno zodiacale, che determina un grande successo come corteggiatori oppure la totale incapacità a conquistare qualcuno.

I peggiori corteggiatori tra i segni zodiacali

CAPRICORNO – Questo segno zodiacale ama la routine, l’organizzazione e la pianificazione. Non ha un buon rapporto con i sentimenti troppo forti e non ama particolarmente esprimerli. Non è nemmeno dotato di una grande fantasia, quindi non bisogna aspettarsi da lui grandi gesti e regali a sorpresa. Per tutti questi motivi il Capricorno è uno dei peggiori corteggiatori che si possa immaginare, almeno nel senso più classico del termine.

Il suo modo di conquistare una persona passa per piccole attenzioni quotidiane, per il sostegno nelle vicende e nelle difficoltà di ogni giorno, per una presenza solida e costante al fianco della persona che ama. Niente rose e cioccolatini, solo azioni concrete.

TORO – Leale, costante e dedito al duro lavoro, il Toro è un partner ideale ma è un corteggiatore del tutto incapace. Il motivo è che questo segno ha bisogno di rispettare tutte le regole sociali in ogni suo comportamento e in ogni sua scelta. Se è una donna, ad esempio, potrebbe decidere di non corteggiare mai un uomo perché la consuetudine è che sia sempre un lui a fare il primo passo. Se è un uomo tenderà sempre a corteggiare senza troppa fantasia, limitandosi quasi a seguire un copione standard fatto di fiori, cioccolatini, uscite a cena e poco più. Chi sogna un corteggiamento sorprendente e scoppiettante dovrebbe stare lontano da un Toro o rimarrà molto deluso.

CANCRO – Per corteggiare qualcuno bisogna avere una grande autostima, perché si deve credere in se stessi a sufficienza per presentarsi a qualcuno e convincerlo a scegliere noi. Il problema, per questo segno zodiacale, è che il Cancro è l’esatto contrario dell’autostima. Sempre molto ansioso e insicuro in tutto quello che fa, questo segno zodiacale è assolutamente incapace di prendere l’iniziativa o di fare almeno il primo passo quando si tratta di un rapporto di coppia. Preferisce di gran lunga essere corteggiato, infatti tende ad essere attratto da personalità forti e carismatiche.