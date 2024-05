La Promessa, stravolgimento improvviso: Pia e Romulo sono sconvolti. Anticipazioni al 31 maggio

Anticipazioni de La Promessa: Pia e Romulo sono sconvolti di fronte a tale epilogo. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

La Promessa è una soap opera spagnola in onda sull’emittente televisiva La 1 di Televisión Española dal 12 gennaio 2023. In Italia, la soap va in onda su Canale 5 dal 29 maggio 2023 in day-time. Nel nostro paese infatti la serie sta riscuotendo molto successo.

Le avventure dei protagonisti coinvolgono molto i telespettatori, tanto è vero che a tale conferma vi sono gli altissimi share raggiunti durante l’anno. Ma le anticipazioni de La Promessa fanno tremare la terra sotto i piedi ai fan: Pia e Romulo resteranno sconvolti di fronte a ciò. Nessuno se lo aspettava. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni La Promessa: ecco cosa succederà

Intanto iniziamo col dirvi che Don Romulo riuscirà a convincere Pia a testimoniare contro Don Gregorio. Intanto Fernando andrà a parlare con Curro e gli dirà che Martina non sapeva nulla del suo matrimonio. Maria svelerà a Jana che Ramona è ritornata in paese. La donna è contenta del ritorno di Ramona poiché essendo una vecchia amica di sua madre potrebbe aiutarla a ricostruire il suo passato.

Jana dunque vuole andare a trovarla per chiedere informazioni su sua madre Dolores. Petra svelerà a Cruz che suo fratello Feliciano sta cercando lavoro. La donna si mobiliterà per aiutarli. Pia e Romulo, rientrati da Puebla De Tera, scopriranno che Feliciano è stato assunto ufficialmente come valletto all’interno del palazzo per volere della mamma di Manuel. La coppia però non reagisce nel migliore dei modi poiché non gradiranno il non essere stati chiamati in causa da Cruz per assumerlo.

Ricordiamo inoltre che la soap ben presto avrà un cambio di programmazione: avrà una durata di due ore e prenderà dunque il posto di Uomini e Donne ma questo solo dal 27 maggio. Dunque l’orario di inizio sarà alle ore 14.55 subito dopo Endless Love. E andrà in onda momentaneamente dal lunedì al venerdì.

Inoltre vi informiamo che è possibile visionare gli episodi precedenti anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Adesso quindi non ci resta che attendere le successive messe in onda per scoprire maggiori dettagli ed ulteriori epiloghi sulle vicende dei protagonisti. E tu sei un grande appassionato di questa nuova soap opera che ha preso piede in Italia?