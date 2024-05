Mario Cusitore dimentica Ida Platano: spunta un’altra dama di Uomini e Donne

Mario Cusitore ha voltato pagina, l’ex corteggiatore di Ida Platano potrebbe aver puntato gli occhi su una famosa dama di Uomini e Donne.

Mario Cusitore avrebbe già dimenticato Ida Platano, adesso le sue attenzioni sarebbero su un’altra dama di Uomini e Donne. Dopo che la tronista l’ha eliminato aveva pubblicato alcune cose che sembravano delle frecciatine alla particolare situazione, ma adesso pare che abbia voltato pagina.

Il gesto dell’ex corteggiatore, infatti, potrebbe non piacere a Ida Platano, si tratterebbe di qualcosa di lampante che sarebbe un vero colpo di scena ma anche una conferma dei sospetti che la tronista ogni tanto aveva avanzato.

Mario Cusitore, occhi puntati su una dama di Uomini e Donne

Pare che Mario Cusitore e una dama di Uomini e Donne abbiano iniziato a seguirsi sui social. A dirlo è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma di Maria De Filippi, che ha annunciato questo colpo di scena nelle sue storie Instagram.

Pugnaloni parla di “miss opinionista”, termine con il quale dovrebbe riferirsi a Cristina Tenuta, dama in vista del trono over. Un gesto che potrebbe essere piuttosto chiaro e che celerebbe un interesse reciproco. Già in alcune puntate lei aveva provato ad avvicinarsi a lui, emblematico quando gli ha chiesto di parlare come amici quando tutti ballavano in studio, o quando l’ex corteggiatore di Ida l’avrebbe guardata durante una sfilata, cosa notata dalla Platano e smentita da lui.

Non sarebbe, dunque, tanto strano che i due protagonisti di Uomini e Donne abbiano iniziato a seguirsi sui social, in tanti avevano notato che ci sarebbe potuto essere un interesse e adesso che Mario non è più un corteggiatore di Ida, sarebbe libero di frequentare un’altra donna e anche una dama del programma di Maria De Filippi. Sicuramente se dovesse nascere qualcosa tra Cusitore e Cristina Tenuta sarebbe un colpo di scena.

Così come potrebbe essere la conferma che lo speaker radiofonico non nutrisse poi questo grande interesse nei confronti di Ida e la tronista potrebbe avere la certezza di aver compiuto la scelta giusta. Chiaramente il segui su Instagram non è una dichiarazione d’amore ma è sicuramente un modo per avvicinarsi. Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà, se dovesse nascere qualcosa tra l’ex corteggiatore e la dama, c’è da aspettarsi una reazione dell’ex tronista, una frecciata pesante a Mario che aveva detto di amarla. Staremo a vedere.