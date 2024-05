Mida, folla immensa al primo instore dopo Amici e a sorpresa arriva lei – Video

Mida acclamato da una folla di fan al primo instore dopo Amici: a sorpresa arriva lei (il video dell’incontro).

Inizia un nuovo capitolo per i protagonisti di Amici 23. Dopo la finalissima di sabato 18 maggio che ha visto trionfare la cantante Sarah Toscano, i ragazzi sono impegnati con le tante interviste e l’incontro con i fan.

In particolare i cantanti stanno promuovendo i loro EP in giro per l’Italia con degli instore in cui i fan possono incontrarli e farsi firmare i CD oltre che scambiare alcune parole con i loro beniamini. Iconico è stato il primo instore di Mida in cui a sorpresa è arrivata anche lei: l’incontro l’ha reso molto felice e il pubblico non ha potuto fare altro che applaudire.

La sopresa a Mida durante il suo primo instore dopo Amici: chi c’era per lui

Mida ha pubblicato il suo EP “Il sole dentro” e sta facendo diversi instore tour toccando le principali città italiane. “Il sole dentro” si compone di sei tracce, inclusi i singoli che ha anticipato durante il suo percorso ad Amici che gli hanno permesso di vincere il prestigioso premio “Spotify”. Fra questi ci sono “Rossofuoco”, “Mi odierai”, “Fight Club” e “Que pasa”.

Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Palermo: Mida ha già cominciato ad incontrare i suoi fan negli instore di queste città e continuerà ancora per tutto maggio. Proprio durante uno di questi eventi il cantante ha ricevuto una sorpresa davvero gradita. Oltre alla folla di pubblico che lo acclamava, si è presentata al firma copie anche sua madre Mayra, di origini venezuelane.

Di lei si sa che lavora come truccatrice al teatro nazionale e ha lavorato anche a diversi musical. Il papà di Mida è invece italiano e infatti dopo alcuni anni in Venezuela il cantante si è trasferito a Milano con la famiglia e proprio ad Amici ha trovato il successo. Mayra è sempre stata molto orgogliosa di Mida e infatti qualche mese fa aveva pubblicato un TikTok con scritto “Sei il mio capolavoro”.

Qualche giorno fa, prima della finale, inoltre, Mida e sua mamma avevano ballato al centro dello studio di Amici sulle note di “Portami a ballare” di Luca Barbarossa regalando ai telespettatori un momento davvero emozionante. Partecipare all’instore del figlio significa appoggiarlo nella scelta di fare carriera nel mondo della musica che non è affatto una cosa scontata.

Di certo Mida ha apprezzato molto questa sorpresa tanto che ha richiesto ai suoi fan di fare un applauso per la mamma non appena l’ha vista. Ovviamente l’ha abbracciata e baciata e ciò ha dimostrato come le voglia un gran bene.