Mirko Brunetti e Perla Vatiero lo fanno appena svegli: la foto è virale

Ha attirato molta attenzione l’ultima foto postata da Mirko Brunetti in cui i due si sono appena svegliati. Ecco lo scatto inedito.

Perla e Mirko, una coppia di cui si è molto discusso durante l’ultima edizione del Grande Fratello. I due sono entrati l’uno al fianco dell’altra nel reality Temptation Island. Ma lì qualcosa è andato storto e la coppia è scoppiata. Oggi si dicono molto innamorati, ma il percorso per arrivare a questa stabilità è stato molto duro. Infatti, in molti hanno notato quel tira e molla avvenuto nel reality più spiato d’Italia.

Basti pensare a ciò che è accaduto con Greta Rossetti, anch’essa partecipante a Temptation Island. Sono bastati 20 giorni nel primo reality in cui tutti è tre erano presenti per distruggere una coppia che sembrava essere molto forte. E così la Rossetti, suo malgrado, si è trovata all’interno di un triangolo che è andato avanti per l’intera stagione televisiva dietro le telecamere del Grande Fratello. Dopo essere stati in grado di ritrovare l’armonia, oggi Perla e Mirko riescono a vivere serenamente la loro storia d’amore anche se ci stanno andando molto piano. Infatti, dopo che la loro prima convivenza non è andata a buon fine, stanno cercando di fare ogni passo con molta più cautela. Ma ecco che sui social spunta una loro foto che diventa subito virale.

Perla e Mirko: la foto postata appena svegli fa il giro del web

Molti i sogni nel cassetto che entrambi vorranno realizzare. Da una parte Mirko vorrebbe partecipare insieme alla fidanzata ad un altro reality. Secondo lui, l’ideale sarebbe prendere parte a Pechino Express in quanto è convinto che, viste le dinamiche del gioco, riusciranno di sicuro a fare molto ridere.

In ogni caso i due ragazzi stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per far capire che il loro amore non è soltanto una storia passeggera. A dimostrazione di ciò le numerose pubblicazioni su Instagram di video di baci e selfie in cui i due riescono sempre a cogliere quella scintilla che c’è tra di loro.

A destare particolare interesse è stato l’ultimo scatto condiviso dalle storie Instagram di Mirko Brunetti. La foto di loro due appena svegli è diventata subito molto cliccata. Qui Mirko Brunetti a torso nudo abbraccia amorevolmente la sua Perla la quale sembra essere ancora un po’ assonnata.

Infatti l’ex gieffina è stata immortalata mentre, con gli occhi chiusi, si affida totalmente alla sua fiamma. Una foto che la dice lunga sul sentimento che li unisce.