Vanessa Incontrada, nuovo look e viso acqua e sapone: cosa ha fatto ai capelli

Vanessa Incontrada irriconoscibile: look stravolto. Il cambiamento radicale parte dai capelli. Ecco cosa è successo.

Vanessa Incontrada è una nota attrice, showgirl, ex modella e conduttrice televisiva. Di origine spagnole adesso naturalizzata in Italia è dai suoi esordi che la bella showgirl vive nel territorio italiano. Una grande mamma amorevole di Isal nato nel 2008, avuto dalla relazione con il suo compagno Rossano Laurini.

Nel corso degli ultimi anni la donna è stata attaccata per il suo notevole aumento di peso. Diversi commenti negativi e critiche l’hanno travolta. Ma non si è mai fatta scoraggiare, essendo sempre se stessa e facendosi scivolare addosso ogni cattiveria. Ma oggi la Incontrada, sente il bisogno di cambiare vita e lo fa stravolgendo il suo look: è irriconoscibile. Vanessa ha iniziato la sua trasformazione proprio dai capelli. Vediamo insieme il tutto.

Vanessa Incontrada, nuovo look: ecco cosa ha fatto ai capelli

Ogni donna, quando vuole cambiare, inizia proprio dai capelli. E così ha fatto la scintillante Vanessa Incontrada. Volendo lasciare il passato alle spalle, forse causa di insicurezze e pregiudizi, ha deciso di dare una rinfrescata al suo stile. La donna ha pubblicato un Instagram stories in cui è molto diversa dalla sua solita mise.

Il trucco marcato ha lasciato posto ad un viso al naturale, acqua e sapone. I capelli, ovviamente di un bel taglio corto, sono molto più chiari del solito biondo caldo che portava. La donna ha voluto rivoluzionare la sua vita, preferendo una versione più naturale e meno accattivante. Forse i vari anni sotto i riflettori in cui il trucco pesante la faceva da padrone, hanno adesso portato la nota conduttrice a scegliere la semplicità.

Vedremo presto il ritorno della donna sul grande schermo con la sua nuova fiction “Solo una madre” su Canale 5, in cui sarà la protagonista. Al momento non si sa molto della trama, ma sicuramente saranno otto episodi suddivisi per quattro prime serate in onda sui teleschermi di Canale 5.

Nell’attesa si gode l’amore della sua famiglia in Toscana, a Follonica. Circondata dall’amore del compagno e del figlio. Non è da escludere che molto presto i due potrebbero convolare a nozze. Seppure i tanti anni insieme non hanno mai compiuto il grande passo. Ovviamente nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, ma solo supposizioni. E a voi piace di più una Vanessa acqua e sapone o una Incontrada in stile femme fatale con un trucco super appariscente?