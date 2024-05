Alberto Matano, l’annuncio proprio alla fine della stagione de La vita in diretta: tutti senza parole

Incredibile è l’annuncio dato da Alberto Matano proprio durante le ultime puntate di questa stagione de La Vita in Diretta.

Alberto Matano è un noto conduttore televisivo, autore e il giornalista. Dal 2013 al 2019 l’abbiamo visto lavorare nel Tg1 mentre in seguito ha condotto anche Unomattina estate e La vita in diretta. Un uomo che nel 2021 ha fatto coming out in diretta tv e, a seguito di un’intervista, ha svelato di essere impegnato in una relazione con un compagno che ha sposato civilmente l’11 giugno del 2022.

Nato a Catanzaro 19 settembre del 1972, Alberto Matano nel 1995 si laurea in giurisprudenza mentre dal 1996 al 1998 frequenta la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia ottenendo il titolo di giornalista professionista nel 1999. Durante gli anni universitari scrive per il quotidiano Avvenire oltre che a collaborare con l’agenzia televisiva Rete News di Montecitorio. Alla fine della scuola di giornalismo, entra in ANSA e viene impegnato nella redazione di Bloomberg TV.

Alberto Matano e il grande annuncio per il programma da lui condotto

Nel 2007 Gianni Riotta lo chiamò al Tg1 per seguire la cronaca politico-parlamentare, ottenendo così il titolo di capo servizio della redazione interni.

Nel 2012 lo abbiamo visto partecipare a Unomattina estate mentre l’anno seguente fa il suo approdo al telegiornale delle 13:30 e in seguito all’edizione delle 20.00. Diverse sono le edizioni straordinarie che proprio Alberto Matano ha condotto tra cui la strage di Nizza, il giuramento di Sergio Mattarella e la nascita del governo Monti.

Tra il 2017 e il 2018 lo vediamo come conduttore e autore di Sono innocente, una docu-fiction in cui si vanno a raccontare le storie di persone arrestate senza aver commesso nulla. Nel 2019 lo vediamo come opinionista di Ballando con le stelle mentre, dallo stesso anno, inizia una grande avventura, quella di conduttore de La vita in diretta.

Ed è proprio questo uno dei progetti che gli sta dando maggiori soddisfazioni al punto che nelle ultime ore è arrivato anche un annuncio inatteso. Adesso che anche questa stagione televisiva sta svolgendo al termine è possibile fare una sorta di bilancio del programma, e Matano si è reso conto che questo è decisamente positivo.

Infatti, grazie alla cura e al tatto con cui vengono trattati degli argomenti alquanto delicati e al fatto che la parte finale viene alleggerita con un po’ di cultura e spettacolo, Alberto Matano è stato in grado di ottenere degli ascolti più che eccellenti.

Infatti sappiamo che è questo il programma del pomeriggio di Rai 1 più seguito durante questa fascia oraria, un format che addirittura viene anche elogiato sui social. Questo vuol dire che la sua esperienza con La Vita in diretta continuerà anche la prossima stagione e i suoi fan non possono far altro che esultare.