La Promessa, cambia tutto nella trama: un addio doloroso e novità assurda in villa. Spoiler dalla Spagna

La celebre serie spagnola televisiva si prepara ad uno stravolgimento della trama con l’addio ad alcuni personaggi importanti.

La Downton Abbey spagnola è una delle serie televisive più amate dal pubblico del piccolo schermo. In onda ogni giorno su Canale 5, La promessa narra la storia di Jana Expósito, una giovane ragazza dell’Andalusia dei primi del Novecento.

La vicende della giovane donna si intrecciano con quelle della famiglia Lujàn, tra le più facoltose del Paese. Le azioni di Jana nascono dall’esigenza di vendicare la morte della madre e il rapimento di suo fratello, per cui la giovane protagonista soffre terribilmente.

All’interno del palazzo La Promesa, da qui il nome della soap opera, i marchesi di Lujàn trascorrono la loro vita quotidiana, la quale non sembra essere scalfita dai cambiamenti in atto all’interno del contesto europeo. La serenità dei facoltosi proprietari terrieri viene improvvisamente interrotta dallo schianto di un veicolo con a bordo Manuel, uno dei figli del marchese di Lujàn.

Il ragazzo viene salvato dall’intervento della giovane protagonista la quale, per ricompensa, viene assunta come nuovo membro della servitù del palazzo La Promesa. All’interno del sontuoso palazzo, Jana Expósito non passa inosservata e viene apprezzata dai giovani membri della nobile famiglia spagnola. La serie televisiva ha riscosso uno straordinario successo tra il pubblico italiano che continua a seguirla ogni giorno durante la trasmissione pomeridiana.

Addio doloroso all’interno del palazzo La Promesa

Tutto è pronto a cambiare nelle prossime puntate de La Promessa. All’interno del palazzo nobiliare tutto verrà completamente rivoluzionato. Cruz è pronto a realizzare il sogno di Petra, la quale diventerà la nuova governante al posto di Pia. Ricoperto il nuovo ruolo all’interno dell’organico del palazzo, Petra non perderà tempo ad abusare il suo potere contro la servitù e non solo.

Parallelamente, Jana cadrà in disperazione a causa dell’imminente partenza di Manuel e Curro per il fronte. Per molto tempo non si riceveranno notizie dei due giovani, facendo cadere nello sconforto e nel dolore i membri della famiglia Lujàn. I marchesi riceveranno una lettera che li informerà dell’assenza dei nomi di Manuele e Curro nel registro delle vittime, ma la notizia porterà con sé una realtà ancora più tragica. Jana riceverà delle notizie personali su Manuel e su un ipotetico rapimento del suo giovane innamorato.