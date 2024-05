Kate Middleton irriconoscibile, nessuno si aspettava di vederla ridotta così

Kate Middleton rivelando un lato di sé inedito, ha lasciato senza parole tutti i suoi sudditi: “C’è qualcosa che questa signora non può fare?”

Kate Middleton ha sempre affascinato il pubblico con il suo stile impeccabile e il suo elegante portamento. Tuttavia, dietro le quinte dei suoi doveri regali, la principessa del Galles nasconde un hobby sorprendente che la trasforma in una figura completamente diversa. La rivelazione di questa passione nascosta è emersa tramite i canali social ufficiali dei reali, dove spesso sensibilizzano su questioni importanti.

Come si legge su Mirror, un post particolarmente intrigante ha catturato l’attenzione dei fan quando, in occasione della Giornata mondiale delle api, è stata condivisa una foto che mostra Kate impegnata in una attività piuttosto insolita: l’apicoltura.

Kate Middleton amante delle api

L’immagine, scattata nell’estate del 2022 nella sua residenza di Anmer Hall, ritrae Kate Middleton vestita con una tuta beige, un copricapo protettivo e guanti grandi mentre si prende cura di un’arnia. La trasformazione è tale che molti fan l’hanno trovata irriconoscibile.

Il tweet accompagnava la foto con queste parole: “Siamo in fermento per il #WorldBeeDay. Le api sono una parte vitale del nostro ecosistema e oggi è una grande opportunità per aumentare la consapevolezza del ruolo essenziale che le api e altri impollinatori svolgono nel mantenere le persone e il pianeta in salute.” Questo post ha rivelato un aspetto poco conosciuto della vita della principessa, evidenziando la sua dedizione alla protezione dell’ambiente e alle pratiche sostenibili.

Pare che l’apicoltura sia una passione condivisa con il fratello minore James, anche lui noto per la sua attività in questo campo. La reazione dei fan sui social media è stata di grande sorpresa e ammirazione. Commenti entusiastici come “C’è qualcosa che questa signora non può fare?” e “Sua Altezza Reale continua a sorprenderci tutti” riflettono l’incredulità e l’ammirazione del pubblico di fronte a questo lato nascosto della principessa.

Questa non è la prima volta che Kate mostra il frutto del suo impegno come apicoltrice. Durante una visita al Museo di storia naturale nel 2021, ha offerto agli scolari presenti una degustazione del suo miele fatto in casa, proveniente direttamente dagli alveari di Anmer Hall. “Volete provarne un po’?” ha chiesto ai bambini, distribuendo cucchiaini del dolce nettare. “Questo è stato prodotto appositamente dal mio alveare. Guarda se ha lo stesso sapore di quello del negozio. Ha il sapore dei fiori?”

L’interesse per l’apicoltura non è limitato solo a Kate. Anche la regina Camilla è un’appassionata apicoltrice, con diversi alveari nella sua proprietà di Raymill, nel Wiltshire. Durante una visita a Launceston, in Cornovaglia, nel 2022, ha incontrato i produttori di miele locali, condividendo con loro le sue esperienze e le sfide dell’apicoltura, rivelando di aver perso solo una colonia durante l’inverno precedente. Camilla è anche presidente di Bees For Development, un ente benefico che forma apicoltori e protegge gli habitat delle api in oltre 50 paesi.

Non da meno, Buckingham Palace ospita quattro alveari, mentre Clarence House ne conta due nei suoi giardini. Nel 2022, questi alveari hanno prodotto più di 300 vasetti di miele, utilizzati nelle cucine del palazzo per delizie come madeleine al miele, tartufi al cioccolato e pan di spagna al miele e crema.