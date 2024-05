Ex vippona irriconoscibile: look stravolto, oggi è super sensuale

La ex vippona stravolge il suo look: in questa foto è praticamente irriconoscibile. Guardate un po’ com’è diventata: da non credere!

L’ultima edizione del Grande Fratello si è notevolmente distaccata da quelle precedenti, che avevano visto come protagonisti moltissimi vip più o meno noti. Quest’anno il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi ha di fatto deciso di riportare il reality ad una ‘dimensione un po’ più normale’, scegliendo come concorrenti sia personaggi famosi che persone comuni, in modo tale da dare maggior risalto alle loro storie.

Una scelta premiata dal pubblico, che si è di fatto affezionato a tutti gli inquilini della casa, vip e nip. Anche nelle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip ci sono stati tuttavia dei volti che sono rimasti scolpiti nella memoria e nel cuore del telespettatori.

Tra questi c’è anche la ex vippona di cui vogliamo parlarvi oggi. Guardatela in questa foto: riuscite a riconoscerla? Il suo look oggi è completamente stravolto.

Ex vippona, look stravolto: in pochi riescono a riconoscerla

Impossibile dimenticarsi di lei. Ha vinto il Grande Fratello Vip 2022, a cui aveva partecipato insieme alle due sorelle Lulù e Clarissa. Avete capito di chi stiamo parlando? Ebbene sì, proprio di lei: Jessica Selassiè. All’epoca della sua partecipazione al programma era stata per tutto il pubblico a casa e per gli altri concorrenti una vera e propria rivelazione.

Ad ogni modo, guardate com’è diventata oggi: praticamente irriconoscibile! Di recente l’ex vippona si è dedicata alla progettazione e alla conduzione di un suo talk show, Suite Selassie, in cui ha coinvolto anche le sorelle. Inoltre sta attualmente portando avanti la sua attività di influencer sui social network.

Insomma, a distanza di due anni la Selassiè ha fatto molti passi in avanti per quanto riguarda la sua carriera. Anche dal punto di vista estetico e del look Jessica è cambiata tantissimo. Pur essendo sempre stata molto bella, oggi appare decisamente più sensuale che in passato. In questo scatto lo si nota benissimo. Trucco appena accennato, capelli pettinati all’indietro ed un outfit molto elegante e ricercato.

“All I gotta do is me” si legge a commento del post pubblicato sul suo profilo Instagram. Anche i fan sembrano aver gradito la trasformazione. “Ti abbiamo conosciuto poco più di due anni fa, una bella ragazza che poi si è trasformata in una splendida donna, determinata ma soprattutto con un grande cervello ,brava Jessica” – ha scritto un fan con entusiasmo.

“Jessy senza dubbio bellissima” – aggiunge un altro follower poco più sotto. E ancora: “Magnifica sensuale raffinata dolce intelligente seria riservata donna completa in tutto”. E voi, che cosa ne pensate? L’avreste riconosciuta se non aveste saputo che era proprio lei?