Voucher fino a 50.000 euro con il nuovo incentivo per imprese e aziende: scopri come ottenerlo

Vuoi ottenere un voucher sino a 50.000 euro? Puoi farlo con una nuova proposta di legge: devi approfittarne fin da subito.

Le proposte di legge in Italia sono diverse. Alcune di queste hanno l’obiettivo di correggere alcuni sostegni economici. Per esempio quando si ha la necessità di migliorarli. Oppure se si desidera cambiarli con un’altra misura di legge molto più conveniente. Tutto dipende, di solito, dalla Legge di Bilancio attuale e da diverse scelte in ambito politico. Ma adesso abbiamo una buona notizia su questi argomenti.

Sappiamo che, di recente, c’è stata una pubblicazione interessante. Parliamo del Decreto Coesione, atto ad introdurre una serie di agevolazioni fiscali. L’obiettivo è quello di migliorare l’occupazione delle persone nel campo dell’imprenditoria. Quindi la misura resta a favore delle imprese e dei liberi professionisti. Ma che cosa aggiunge di preciso? Andiamo avanti con la lettura per capire meglio la situazione.

Richiedi questo voucher senza perdere tempo: otterrai un bonus di 50.000 euro

Questa misura permette di finanziare le iniziative economiche. Però solo quelle destinate ad attività lavorative autonome, imprenditoriali e libero-professioniste. Non importa che siano individuali o collettive: il bonus è disponibile per tutti. Sono comprese anche quelle figure che devono iscriversi ad ordini e collegi professionali. Il tutto deve essere svolto al Sud-Italia in questa specifica circostanza.

I destinatari devono essere giovani di età inferiore ai 35 anni. Inoltre i requisiti da rispettare sono soltanto tre. In primis c’è bisogno di una condizione di marginalità o discriminazione in ambito lavorativo. Poi si deve essere disoccupati e infine far parte del programma di politica attiva garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL. Ovviamente sarà necessario aver aperto la Partita IVA per poter accedere a questo bonus in particolare.

Gli incentivi che si riceveranno sono i seguenti. Tanto per cominciare vi è un voucher per l’acquisto di beni, strumenti e servizi utili per l’attività. L’importo massimo è di 40.000 euro. Se si tratta di innovazioni tecnologiche e digitali, allora può arrivare sino a 50.000 euro. Viene dato anche un altro aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro.

È possibile arrivare ad un massimo di 200.000 euro se si avviano attività specifiche (riportate nel comma.2). Questo è tutto ciò che c’è da sapere per quanto riguarda il nuovo sostegno economico. Il Decreto Coesione aiuterà milioni di italiani: non lasciatevi sfuggire l’occasione.