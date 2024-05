Altro che collutorio, fatti una tazza di questa super bevanda ogni giorno e vedrai che denti: è miracolosa

Vuoi denti bianchissimi? Lascia stare il collutorio: questa bevanda è molto più efficace. Vediamo di cosa si tratta.

Un sorriso smagliante, denti regolari e bianchissimi: questo è il miglior biglietto da visita in assoluto. Molti utilizzano il collutorio per sbiancare i denti. Ma c’è una bevanda molto più efficace che, se usata ogni giorno, fa veri miracoli.

La bellezza, il fascino, il carisma di ogni persona non possono mai prescindere dal suo sorriso. Il sorriso è una delle “colonne portanti” che può rendere un determinato soggetto più o meno attraente ai nostri occhi. Di sicuro denti puliti, bianchi e curati fanno subito una buona impressione anche durante un colloquio di lavoro oltreché nella vita privata.

Denti gialli, macchiati e un alito pesante, al contrario, sono una specie di “repellente naturale” per chiunque. Curare l’igiene orale è importantissimo non solo per l’estetica ma anche per la salute. Nella nostra bocca, infatti, possono annidarsi germi e batteri che poi possono dare origine a carie e infezioni.

Oltre al consueto dentifricio e all’altrettanto importante filo interdentale, molti sono soliti usare anche il collutorio per avere un sorriso più bianco e per rimuovere placca e batteri. Ma c’è un rimedio naturale che funziona molto meglio del collutorio ed è anche più economico. C’è una bevanda che, bevuta ogni giorno, fa miracoli per i nostri denti.

Denti bianchissimi grazie a questa bevanda

Se vuoi un sorriso smagliante e denti bianchissimi, allora dovresti bere ogni giorno una certa bevanda. Funziona meglio del collutorio ed è più economica. Scopriamo di cosa si tratta.

Ti piace il tè? Purtroppo il classico té nero tende a far ingiallire i nostri denti, soprattutto se hai lo smalto delicato e poroso. Al contrario il té verde matcha è un vero toccasana per i denti e per le gengive. Un nuovo studio, infatti, ha messo in evidenza che questa bevanda – ricavata dalla pianta Camellia sinensis – può aiutarci a neutralizzare i batteri che causano le malattie che colpiscono le gengive e che portano alla perdita dei denti.

Un gruppo di ricercatori giapponesi ha analizzato la salute orale di 45 persone. I partecipanti sono stati suddivisi in 3 gruppi e ciascun gruppo doveva utilizzare ogni giorno una bevanda diversa dopo aver lavato i denti. Il primo gruppo doveva fare sciacqui con tè d’orzo; il secondo doveva sciacquare la bocca con tè matcha e il terzo con un prodotto a base di sodio azulene solfonato idrato, prodotto che viene usato per trattare l’infiammazione.

Dai risultati è emerso che i campioni di saliva dei volontari che, per almeno un mese, avevano fatto sciacqui con il tè matcha due volte al giorno, contenevano livelli significativamente più bassi di batteri nocivi. Dunque d’ora in avanti, al posto del collutorio, usa questa bevanda.