L’abitudine salutista dei genitori che fa inorridire i pediatri: “Non fatelo, conseguenze severe”

Si tratta di una pratica “antica” che veniva adottata quando non esistevano le medicine, e quando le credenze popolari, i miti e le leggende venivano presi molto sul serio. Come detto poco sopra, è chiaro che in passato si utilizzavano erbe e medicamenti naturali e che a volte funzionavano, ma non si spiega come mai oggi si dovrebbe ricorrere a sistemi del genere, non sicuri, e soprattutto rischiosi per i bambini piccoli.

Un esperto di salute e medico di famiglia in pensione presso la UK Care Guide ha lanciato un monito a tutti i genitori che hanno adottato questo sistema o che si apprestano a farlo. Le patate non sono certo utili a togliere il raffreddore la febbre o i sintomi di altri malanni. “Da un punto di vista scientifico, non ci sono prove a sostegno dell’efficacia di questo metodo nel trattamento della febbre o nell’eliminazione delle tossine. L’idea potrebbe provenire da rimedi popolari e dal fascino naturale dei materiali organici, ma, per me, manca la validazione medica.” afferma l’esperto.

Sicuramente non è da demonizzare un approccio alle cure naturali, ma è anche vero che senza la consulenza di un esperto naturopata si rischia di fare danni ancora maggiori.