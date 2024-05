Estate, voglia di mare: c’è la classifica delle 10 spiagge più belle al mondo, da restare a bocca aperta

L’estate è alle porte e in molti devono ancora decidere dove trascorreranno le loro vacanze: ecco la lista delle 10 spiagge più belle al mondo

Il caldo inizia ad aumentare, le scuole stanno per chiudersi e ormai in molti hanno già levato i pantaloncini dall’armadio e fatto il cambio di stagione. Sì, l’estate sta iniziando e si spera possa portare con sé riposo, divertimento e anche un bel po’ di bellezza.

La montagna è di sicuro un’opzione importante, ma diciamolo, quando si parla di estate, viene in mente solo l’acqua cristallina, rinfrescante e rigenerante del mare. In Italia, circondati da mari e confinati da coste meravigliose, sappiamo cosa voglia dire una bella vacanza in spiaggia.

Ovviamente, per scegliere al meglio e appagare anche la voglia di scoperta di un posto nuovo, si può guardare anche all’estero, e se si seleziona bene, si trovano dei veri e propri paradisi terreni. Ma come si fa a scegliere il luogo giusto? Oggi vi proponiamo la classifica delle dieci spiagge più belle al mondo. E chissà che una di queste non vi attiri talmente tanto che non decidiate in automatico di andarci.

La classifica delle 10 spiagge più belle al mondo: Italia fuori dalla top ten

Questa top 10 di CV Villas è parecchio particolare, perché si basa su immagini satellitari che hanno permesso di classificare le spiagge in base alle acque più cristalline al mondo.

E sorprendentemente, in base a questi parametri non troviamo nessun posto in Italia tra le prime dieci, neanche Sardegna, Puglia o Calabria, tra le regioni più apprezzate per il turismo balneare. L’unica località italiana nella top 30 è Marina del Cantone, a Nerano, in provincia di Napoli. Fa parte della costiera sorrentina ed è stata collocata in 14esima posizione.

Ma andiamo con ordine, a partire dal primo posto. Lì troviamo la spiaggia di Pasqyra, in Albania, anche chiamata spiaggia dello specchio per via del suo colore cristallino. Poi inizia il dominio della Grecia: al secondo e al terzo posto, troviamo Paralia Mpouka (Long Beach) e Kassiopi. Al sesto, settimo e nono posto c’è ancora la penisola ellenica con Voulisma, Foki e Omprogialos. Tutte scelte meravigliose per la vostra estate.

Al quarto e al quinto posto, troviamo la Plage de la Vernette, in Francia e la spiaggia di Kaputas, in Turchia. Ci spostiamo nella penisola iberica per l’ottava e decima posizione, con la Praia do Carvalho, in Portogallo e con la spiaggia di Los Lances, in Spagna.