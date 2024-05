Federica Pellegrini, fisico al top quattro mesi dopo il parto: la foto in bikini è virale

Federica Pellegrini è riuscita a stupire ancora una volta tutti i suoi fan: la foto in bikini a pochi mesi dal parto è già diventata virale

Il successo di Federica Pellegrini ha bisogno di ben poche presentazioni per tutto ciò che è riuscita a fare per lo sport italiano, e non solo. Parliamo infatti di una delle migliori nuotatrici della storia, secondo molti, capace di prendere parte addirittura a cinque Olimpiadi, la prima quando aveva solo sedici anni, e riuscendo a diventare la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale.

In quel caso conquistò la medaglia d’argento, e poi a Pechino arrivò anche l’oro. Tra Mondiali ed Europei ha fatto il pieno di successi, restando ancora oggi primatista nei 200 e nei 400 metri. La sua carriera è fatta di record, trionfi e vittorie storiche, che le hanno permesso di diventare una vera e propria icona in acqua.

Non solo, perché le sue qualità si sono unite a una personalità forte e determinata, che hanno dato grande risalto alla sua vita privata al di fuori della piscina. Negli ultimi mesi, infatti, la stiamo conoscendo anche nel suo lato materno, dopo la nascita di Matilde a cui, ha detto, “insegnerò a essere una combattente”. E anche su questo siamo abbastanza sicuri.

Il fisico da urlo di Federica Pellegrini a solo quattro mesi dal parto

Anche nelle ultime settimane, dopo aver messo al mondo la bimba, Federica Pellegrini non si è lasciata andare, anzi ha dato fede alla sua cultura sportiva, curandosi e provando a recuperare il prima possibile la forma migliore.

I fan sono rimasti sbalorditi da una delle ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si può notare il suo fisico scolpito e mozzafiato, su cui la gravidanza ha lasciato poche tracce. Certo, ancora un po’ di pancia si vede rispetto a prima, ma l’ex nuotatrice non si arrenderà neanche in questo caso e motiverà anche tutte le sue follower a fare lo stesso.

Un’utente, infatti, ha commentato: “Ho partorito una bimba meno di un mese prima di te e sono in continua lotta con il mio corpo, questo scatto è bellissimo e ricorda a tutte noi che è naturale questo cambiamento del corpo”. E ha fatto il pieno di like, esattamente come la Divina, sempre più splendida, anche nei panni di mamma.