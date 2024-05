Multa per aria condizionata in auto: incredibile motivo che fa scattare la sanzione

Avere l’aria condizionata in auto accesa e rischiare una multa: non tutti gli automobilisti conoscono questo rischio…

La bella stagione è ormai alle porte e con essa stanno arrivando i primi caldi e il desiderio, per molti italiani, di rifugiarsi in luoghi freschi. In uffici, negozi ma anche nelle case iniziano ad essere accesi i primi condizionatori per rinfrescare gli ambienti soprattutto durante il giorno quando la colonnina di mercurio inizia a superare i 25 gradi.

Anche la maggior parte delle automobili, al giorno d’oggi, è dotata di aria condizionata. In questo modo la guida non solo è più piacevole ma anche restare bloccati nel traffico risulta essere meno stressante se si è sotto il sole ma con l’aria condizionata accesa. Non tutti gli automobilisti, però, sono a conoscenza del fatto che possono rischiare una multa proprio tenendo accesa l’aria condizionata in auto. Vediamo il motivo.

Aria condizionata in auto? Attenzione, in questo caso si rischia una multa

Nel nostro Paese il Codice della Strada vieta di avere acceso il condizionatore dell’auto durante la sosta e con il motore acceso. Questa norma, nel dettaglio, è contenuta nell’articolo 157 del Codice della Strada: l’unica eccezione riguarda il fatto che il motore sia acceso perché necessario per il funzionamento di altri dispositivi a bordo, come quelli per il soccorso sanitario o le forze dell’ordine.

Il divieto si applica a tutti i veicoli con motore termico e, nel caso in cui si venga beccati a commettere questa infrazione si rischia una multa da 223 a 444 euro. Ad essere esentate da questa norma contenuta nel Codice della Strada sono le auto elettriche poiché, ovviamente, non producono emissioni inquinanti quando sono ferme.

La multa per l’aria condizionata accesa in auto è una misura che ha come fine quello di ridurre l’inquinamento atmosferico. Quando il motore è acceso, infatti e anche se l’auto è ferma, si producono emissioni di gas nocivi che possono contribuire a peggiorare la qualità dell’aria, soprattutto nelle città.

Oltre alla multa, inoltre, si rischia anche la rimozione del veicolo se il conducente non spegne il motore su richiesta degli agenti. Per evitare di incappare in una multa, quindi, ricordiamoci di spegnere il motore e l’aria condizionata quando si è fermi per un periodo di tempo prolungato. Se si deve sostare per un breve periodo è meglio spegnere il motore e accendere le luci di emergenza.

Se fa caldo, poi, è possibile aprire leggermente i finestrini per far circolare l’aria mentre è possibile utilizzare il sistema di “start e stop” automatico, se disponibile sulla propria auto.

Rispettando queste semplici regole, si può contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico e ad evitare una multa.