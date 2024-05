Antonella Clerici torna a casa e becca la figlia Maelle così – Foto

Antonella Clerici è un personaggio televisivo che gode della stima del pubblico. Ma come ha beccato la figlia Maelle?

Antonella Clerici è una straordinaria conduttrice che milioni di spettatori non perdono occasione di vedere nel cooking show È sempre mezzogiorno. Ma cosa è accaduto tra lei e l’adorata figlia Maelle?

Antonella Clerici sognava di diventare un magistrato, ma la sua vita l’ha condotta su un’altra strada. Durante gli anni dell’università ha lavorato per Telereporter e da lì è nata la sua passione per la tv. Tra il 1989 e il 1995 è stata al timone di Dribbling. Nel 1995 ha fatto il suo esordio su RaiUno con Mediterranea 95. Due anni dopo è stata alla guida del Premio Regia Televisiva in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.

Nel 2000 le è stata affidata la conduzione de La prova del cuoco con cui ha spopolato nel palinsesto televisivo. Nel 2005 è stata al fianco di Paolo Bonolis al Festival di Sanremo. Cinque anni dopo ha ripreso Ti lascio una canzone. Per quanto riguarda la sua vita privata si è sposata due volte, la prima con l’ex giocatore di basket Giuseppe Motta. La seconda con il produttore discografico Sergio Cossa. Oggi è felice con l’imprenditore Vittorio Garrone. Ma come ha beccato la figlia Maelle?

Antonella Clerici non sa più cosa fare

Antonella Clerici è una professionista che sa sempre come intrattenere il pubblico. La conduttrice ha promesso ai suoi telespettatori di tenerli sempre aggiornati sulla sua vita.

Un po’ di tempo fa, nel corso della trasmissione, aveva riferito di essere arrabbiata con Maelle. La presentatrice ha ammesso di tenere molto al buon rendimento della figlia. “Sulla scuola sono terribile” ha dichiarato. L’adolescente oggi ha 15 anni e frequenta il liceo classico, dunque una scuola piuttosto impegnativa. Anche la vip da ragazza ha seguito lo stesso percorso di studi. Per questo deve aver fatto piacere al personaggio televisivo vedere la ragazzina intenta a studiare. La mamma ha immortalato il momento sulla propria pagina Instagram.

Maelle è il frutto dell’appassionata storia d’amore tra sua madre e Eddy Martens, un ex animatore che la presentatrice aveva conosciuto in un villaggio turistico. Tra i due era scoppiata la scintilla e nel 2008 Antonella aveva scoperto di essere incinta della sua primogenita. A quei tempi era alle redini del fortunato show La prova del cuoco. Purtroppo nel frattempo la relazione della padrona di casa di The Voice Generation con Martens è naufragata e i due si sono detti addio. Oggi i due hanno vite completamente separate ma sono ancora uniti dall’affetto per Maelle.