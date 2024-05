Ex Uomini e Donne ritrova l’amore: la nuova fidanzata è identica alla ex

Un ex protagonista di “Uomini e donne” ha ritrovato l’amore, impossibile non notare la somiglianza tra la fidanzata e la ex.

“Uomini e donne” rappresenta ormai da anni una vera sicurezza per il palinsesto pomeridiano di Canale 5, in grado di catalizzare l’attenzione di milioni di persone pronte a capire se chi è presente in studio riuscirà a trovare l’amore. Ed effettivamente questo è quello che è accaduto a tantissime persone che sono poi riuscite a formare una famiglia, per questo non possono che essere riconoscenti a Maria e Filippi.

I social permettono poi di essere informati su quello che accade loro anche a distanza di tempo, così da capire come possa evolvere la loro vita sentimentale. In alcuni casi però c’è chi preferisce mantenere il riserbo, forse in attesa di essere più sicuro, ma le indiscrezioni che circolano sul web consentono di essere comunque aggiornati.

Questa è la scelta fatta da un ex “tronista”, che si sarebbe innamorato da qualche tempo, pur non avendone parlato in prima persona. Impossibile non notare un dettaglio ben preciso della nuova fidanzata.

Un ex protagonista di “Uomini e donne” si è innamorato: ecco di chi

Ma chi è l’ex “tronista” di “Uomini e donne” che si è innamorato? Certamente è uno dei più riservati, quindi forse è proprio per questo che lui finora ha preferito non parlarne, anche se la sua storia d’amore sarebbe già iniziata da qualche mese. Il riferimento è a Matteo Ranieri, che aveva partecipato al programma in un primo momento come corteggiatore, esperienza che lo aveva portato a essere la scelta di Sophie Codegoni (oggi lei ha avuto una figlia da Alessandro Basciano), anche il loro rapporto lontano dalle telecamere era durato solo per poche settimane.

Maria De Filippi aveva però colto la bontà d’animo del ragazzo, per questo come aveva già fatto in passato gli aveva offerto la possibilità di sedere sull’ambita poltrona rossa. In quel caso lui sembrava avere trovato la persona giusta in Valeria Ciardone, ma lo scenario si era ripetuto, con un addio arrivato poco tempo dopo.

Ora il suo cuore avrebbe però ricominciato a battere per una giovane di nome Fabiola, secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano. L’influencer avrebbe ricevuto l’informazione da una fonte che ha preferito non rivelare, ma che le avrebbe dato anche un loro scatto di coppia. Impossibile quindi non notare la grandissima somiglianza tra Valeria e Fabiola.

I due approfitterebbero il più possibile per trascorrere del tempo insieme, del resto lei è di Savona, non lontano da Genova, la città di Matteo. Anzi, secondo alcune indiscrezioni la love story sarebbe nata già qualche mese fa, anche se lui avrebbe preferito dichiararsi single solo per fare hype. “Infatti lui non voleva che ve lo dicessimo, ho detto tutto”, ha riferito Deianira. Non resta che attendere per capire se davvero a breve ci sarà l’annuncio da parte del diretto interessato.